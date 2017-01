8 motivos por los que Emma Stone es la actual reina de Hollywood

Mia Dolan es el último de una serie de papeles que han hecho de Emma Stone la gran esperanza (ya realidad) de Hollywood. La aspirante a actriz torpe y enamoradiza de La La Land: La Ciudad de las Estrellas ha sido el papel que probablemente la alce como justa vencedora en la categoría de mejor actriz en los próximos premios Oscar pero lo cierto es que la Stone ya lleva varios años siendo una de las actrices más respetadas y respetables de Hollywood. En el papel de ingenua y divertida (¿y en la vida?) ha conseguido ganarse el corazón de los cinéfilos pero el camino no ha sido fácil y aquí te explicamos los motivos que la han llevado a ello.

# Porque empezó desde abajo:

Tú no te acuerdas pero has visto a Emma Stone en papeles recurrentes desde que era prácticamente una niña. En televisión y en las series más importantes, Medium o Malcolm in the Middle. También hizo el cásting para encarnar a Claire en Heroes pero el papel lo consiguió Hayden Panettiere. No, nadie se acuerda de ella.

# Judd Apatow ya vio su potencial en 2007:

Hace diez años se estrenaba Supersalidos y aunque su nombre pueda echar para atrás es una de las mejores comedias adolescentes de la década pasada. Michael Cera y Jonah Hill son sus compañeros en esta película y fue el productor de la misma, Apatow, quien la animó a cambiar su color de pelo por el rojo.

# No le ha temido a la comedia adolescente tonturrona:

Hay algunos peajes a pagar si quieres despuntar en Hollywood. El de Emma Stone fue Una Conejita en el Campus, una comedia gamberra con Anna Faris en el papel protagonista en el que una de las chicas Playboy era expulsada de la mansión de Hugh Hefner y obligada a vivir con una hermandad universitaria de chicas 'raras' a las que ayudaba a encajar (si por encajar entendemos vestirlas, peinarlas y maquillarlas).

# Tampoco a los zombies:

Sobrevivir a una película de zombies es algo que directamente te lleva al olimpo de Hollywood. No todas merecen ni siquiera estrenarse pero en el caso de Bienvenidos a Zombieland, supuso un cambio en como el cine se aproximaba a un género hasta entonces menor. Y lo disfrutamos.

# Ya en 2011 demostró su química con Ryan Gosling:

Crazy Stupid Love fue la primera ocasión en la que bailó con el que va camino de convertirse en su pareja más recordada (al modo de Dicaprio y Winslet después de Titanic). La película es una comedia romántica sin más misterio pero adelantaba lo que todos hemos visto en 2017.

# La crítica se fijó en sus enormes ojos:

La crítica y los directores más respetados. Después de pasar por la franquicia de Spiderman como la novia del hombre araña en la época de Andrew Garfield (lo que se tradujo en una relación detrás de las cámaras convirtiéndolos en la pareja más 'cool') Stone trabajó con Iñarritu en Birdman haciendo de hija rebelde del personaje de Michael Keaton. Por si eso fuera poco también le dio la réplica a Joaquin Phoenix en Irrational Man, a las órdenes de Woody Allen. La película no tuvo las mejores críticas pero cualquier trabajo menor de Allen es mejor que el 99% del cine mundial.

# Pasa bastante del postureo de Los Ángeles:

Ahora que su fama está en el pico más alto, Emma Stone ha vuelto a vivir a Los Ángeles pero ya los abandonó en 2009 cuando el acoso de la prensa y los paparazzis por su relación con Andrew Garfield (entre otras cosas) era insoportable. La actriz también ha probado suerte en Broadway en el musical Cabaret y demuestra así su versatilidad.

# Es probable que se alce con el Oscar antes de cumplir los 30:

Mia Dolan y su relación con Sebastian en la maravillosa La La Land: La Ciudad de las Estrellas podría ofrecer a Emma Stone su segunda nominación a los Oscar tras la que consiguió el año pasado por su secundario en Birdman. No lo sabremos hasta el 24 de enero pero su Globo de Oro y su victoria en casi todos los premios a los que ha estado nominada en 2017 así lo hace presagiar.