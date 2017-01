Red Dead Redemption 2 y otros videojuegos esperados en 2017 (I)

Los gamers hemos tenido un inicio de 2017 a la altura del mejor mes de noviembre que podamos recordar gracias al lanzamiento de videojuegos como Gravity Rush 2 y de Resident Evil 7: Biohazard pero el año promete depararnos muchos (y muy buenos) momentos frente a nuestras consolas con títulos como Red Dead Redemption 2.

Por eso hemos querido elaborar un listado de los mejores videojuegos que están por llegar a lo largo del 2017 si es que los retrasos y las cancelaciones (cruzamos los dedos para que no suceda) no lo impiden.

The Legend of Zelda: Breath of the wild, For Honor, Halo Wars 2, Tekken 7, Horizon Zero Dawn, Mass Effect: Andromeda, Injustice 2 o Super Mario Oddisey están en nuestras oraciones aunque seguro que nos dejamos alguno en el tintero (como Prey, Metal Gear Survive o The Last of Us 2 pero prometemos ampliar)... ¡Mira!

Nioh (8 de febrero, PlayStation 4)

Viaja hasta el sangriento periodo Sengoku, una era en la que las tierras niponas se vieron arrasadas por reinos combatientes y fuerzas tan oscuras como malévolas, y ponte en la piel de William, un samurái sin maestro, con el que tendrás desenvainar la espada y abrirte paso allá por donde vayas por la fuerza.

For Honor (14 de febrero, PS4, Xbox One y PC)

For Honor es un juego de lucha competitivo en tercera persona que combina la velocidad, la estrategia y la colaboración con el combate visceral en distancias cortas en acción multijugador que te permitirá encarnar a vikingos despiadados, caballeros letales y samuráis imperturbables.

Halo Wars 2 (21 de febrero, Xbox One y PC)

Estrategia en tiempo real será lo que ofrezca la secuela de la saga creada por 343 Industries y Creative Assembly y que nos hará vivir la historia del capitán James Gregory Cutter y la tripulación del Spirit of Fire en un mundo hostil.

Horizon: Zero Dawn (1 de marzo, PlayStation 4)

En una época en la que las máquinas caminan a su antojo por el mundo y la humanidad ya no es la especie dominante, una joven cazadora llamada Aloy se embarca en un viaje para descubrir qué le depara el destino.

Mass Effect: Andromeda (23 de marzo, PS4, Xbox One y PC)

Embárcate en una misión más allá de los límites del universo conocido, muévete por los confines inexplorados de la galaxia de Andrómeda para desvelar sus misterios, descubre vívidos mundos alienígenas y lidera la carga para encontrar un nuevo hogar para la humanidad entre las estrellas.

The Legend of Zelda: Breath of the Wild (3 de marzo, WiiU, Nintendo Switch)

Anunciado hace más de 3 años, la nueva aventura de Link y la princesa Zelda supondrá el debut por todo lo alto de la nueva plataforma híbrida de Nintendo que combina la consola de sobremesa y la portátil así que las aventuras están garantizadas.

Injustice 2 (16 de mayo, PS4, Xbox One)

Los superhéroes también tienen un lado oscuro como nos demostró el primer Injustice pero la historia promete ser radicalmente en esta segunda entrega: Batman, Superman, Harley Quinn, Wonder Woman, Flash, Deadshot, Gorilla Grodd o Supergirl y muchos más os esperan

Tekken 7 (Verano, PS4, Xbox One y PC)

A estas alturas contar algo de la historia de una de las sagas de lucha más importantes del sector parece fuera de lugar así que sólo nos queda contar las horas para descubrir los nuevos movimientos, escenarios, modos, torneos y personajes que formarán parte de Tekken 7.

Red Dead Redemption 2 (Otoño, PS4 y Xbox One)

Sin querer hacer demasiados spoilers a nadie, suponemos que este nuevo episodio de la saga ambientado en el Far West estará protagonizado por el hijo del protagonista de la primera entrega (o quizá no y Rockstar Games nos sorprenda por todo lo alto con una precuela).

Super Mario Odyssey (Invierno, Nintendo Switch)

Lo incluimos en este listado aunque no queda claro que vaya a salir en este 2017 y tal vez sí a comienzos de 2018 así que seguiremos esperando la vuelta del fontanero italiano más popular.