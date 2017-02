Diez canciones que suenan genial pero a cuyas letras cuesta encontrar el sentido

Mucho funk

No se puede negar que los temas de Bruno Mars son auténticos hitazos capaces de hacer saltar por los aires pistas de bailes y listas musicales. El tema que graba junto a Mark Ronson, Uptown funk, no es una excepción. Su letra, sin embargo, no parece muy elaborada. "This hit, that ice cold, Michelle Pfeiffer, that white gold", comienza el tema cuya sensación de juego y diversión, sin embargo, compensa cualquier cosa.