El ‘Kent humano’ se sigue operando pero… ¿para mejorar?

Ahora tiene 33 años pero Rodrigo Alves lleva desde los 17 sometiéndose a operaciones estéticas y tratamientos de belleza que le han convertido en el ‘Kent humano’, el novio de la Barbie.

Este brasileño afincado en Londres lleva gastados unos 425.000 euros en 51 operaciones y un centenar de tratamientos.

El último al que ha recurrido es la dermoabrasión que le permite lucir la piel como si fuera de porcelana o la de un bebé y que consiste en quemar una capa de piel con rayos láser CO2.

Con esta última operación ha conseguido un Guinness Record como el hombre que ha sometido a más tratamientos estéticos del mundo.

“Antes de operarme, mi alma y mi personalidad no estaban cómodas con mi cuerpo, ahora me he encontrado a mí mismo con la nueva apariencia”, ha llegado a decir.

Con 10 años sufrió acné y probó mil métodos para combatirlo, ahora luce una piel que no necesita maquillajes ni potingues varios.

Pocos recuerdan cómo era Alves de manera natural aunque tiene claro que muy diferente a como es ahora mismo.

“Yo no nací así sino que me hice así a mí mismo con la ayuda de los mejores cirujanos plásticos del mundo, un estilo de vida saludable y una terapia anti edad por la que nunca seré viejo. A medida que pasa el tiempo me veo más joven y no más viejo”, escribió en Instagram.

Ahora, que cada vez se aboga más por la naturalidad nos preguntamos si tanta operación ha dado como resultado algo mejor.