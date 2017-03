Donald Trump prohíbe la entrada a Estados Unidos del músico español Yung Beef

Las medidas migratorias de Donald Trump también tienen entre sus víctimas a músicos extranjeros que tienen actuaciones cerradas en EE UU.

Los españoles no son una excepción y hace unas horas conocíamos que el artista de trap Yung Beef (conocida por la banda Los Santos, antes llamada PXXR GVNG), no podrá entrar en USA pese a que estaba prevista su presencia en el festival South by Southwest de Austin.

Así lo ha anunciado La Vendicion Records, la discográfica con la que Yung Beef ha publicado el single 2k14dpg con Los Santos y su referencia en solitario Pole Position.

"La Vendicion Records cancela su paso por el festival de Austin Texas SXSW en el cual presentaba al artista Yung Beef (que viajaba junto a Hakim Lemonhaze, AC3, Mthbts y ElRotwa)", indica.

"La visita se ve cancelada debido a la denegación de la ESTA de Yung Beef por el gobierno americano, y su notificación en la puerta de embarque sin previo aviso", concluye el sello en un comunicado en Twitter.

En principio, no han trascendido las razones por las que EE UU ha denegado el acceso a EE UU de Yung Beef, aunque sí se sabe que otros artistas, como los italianos Soviet Soviet o los egipcios Massive Scar Era, han corrido la misma suerte.

Ya no eske no me dejen entrar en la diskoteka eske no ne dejan entrar en el pais — KING BEEF (@secoweedcodein) 14 de marzo de 2017

"Ya no es que me dejen entrar en la discoteca, es que no me dejan entrar en el país", ha bromeado el músico en las redes.

Yung Beef es uno de los pioneros del trap en España. ¿Las temáticas que abordan sus temas? "Esto va de putas, cocaína y drogas, no de tu poesía de mierda", avanzaba ya en 2015 su banda más conocida, PXXR GVNG.

Su single más difundido (que nadie espere títulos políticamente correctos) es Tu coño es mi droga.