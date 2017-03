Esta es la dieta que sigue Rihanna: ninguna

Quién pudiera tener el cuerpazo de Rihanna, ¿verdad? ¿Y qué hace para mantenerse así? ¿Qué dieta sigue?

Pues esta gran pregunta ya tiene respuesta: ninguna. Así lo ha desvelado nada más y nada menos que la chef de la de Barbados.

Debbie Solomon lleva cuatro años trabajando para la cantante, desde que ésta probó uno de sus platos en los estudios Sony. Le encantaron, y la contrató.

BIRTHDAY SHENANIGANS 😘👸🏽🎂... She came through in da clutch @badgalriri Una publicación compartida de Debbie (@chefdebbiesolomon) el 27 de Ene de 2016 a la(s) 8:55 PST

"Primero fue una fiesta durante la Super Bowl en su casa. Después, su cumpleaños en Hawai. Al principio no fue fácil, ¡ya no sabía lo que estaba cocinando!", ha desvelado Solomon en una entrevista en la revista People.

La chef ha explicado que la cantante no se priva en la comida. Que come de todo y que, sobre todo, no escatima en proteínas.

¿Y qué come?

Algunos de los platos que incluye en sus menú son: pollo o cerdo asado con huevos benedictinos, carne de cangrejo, tocino, patatas, queso o camarones.

Y siempre acompaña sus platos con pasta o arroz con verduras.

#christmas2016 #italianchristmas Una publicación compartida de Debbie (@chefdebbiesolomon) el 25 de Dic de 2016 a la(s) 8:07 PST

Una publicación compartida de Debbie (@chefdebbiesolomon) el 17 de Jul de 2016 a la(s) 10:13 PDT

Sí, la de Barbados no sigue una dieta estricta como Taylor Swift o Shakira, sino que le pega a todo. "Incluso come dulces en Navidad y cuando se tercia", ha contado Solomon.

"No es nada quisquillosa con la comida, pero sí come mucho según su estado de ánimo, y le gustan mucho las especias".

¡Ya véis! ¡Se puede comer de todo y estar estupenda!