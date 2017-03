Sia deja al descubierto su mayor secreto

Hace tiempo os contamos la particularidad de Sia, una artista misteriosa y llena de enigma cuyo principal objetivo era destacar por su música (y no su imagen).

Sin embargo, la cantante acaba de lanzar un videoclip en el que parece que quiere dar por terminada su etapa de ocultar el rostro al público.

Sia ha sacado un vídeo a cara descubierta (bueno, con una nariz de payaso roja).

¿Es este gesto un aire de renovación en su carrera?

Aunque el vídeo sólo forme parte del programa televisivo infantil Barrio Sésamo, y quizá poco tenga que ver con su carrera en solitario, el hecho de no aparecer cubierta es todo un símbolo. Últimamente, la artista australiana ha aparecido en varias ocasiones sin cubrir su rostro (o por lo menos no al nivel de otras veces).

El tiempo dirá si esta imagen es definitiva ya que todo apunta que este año habrá nuevo disco, We Are Your Children. Habrá que ver cómo aparece.