Maxi Iglesias: “Somos un producto y los productores pueden elegir echarnos”

Llevamos más de nueve años viendo a Maxi Iglesias en la pequeña pantalla, desde que dio vida a Cabano en la serie adolescente Física o Química. Lo hemos visto en decenas de producciones nacionales, pero, por primera vez, vemos al joven madrileño de 26 años en una serie mexicana: Ingobernable.

Protagonizada por Kate del Castillo, no se trata de cualquier producción, sino de una de las apuestas de Netflix para esta temporada. ¡Y no es para menos!

LOS40 hablamos con él de esta nueva etapa de su carrera, de música y hasta de las polémicas declaraciones de Angy, su antigua compañera en Física o Química, sobre su abandono de la serie…

Getty

¿Eran reales las rastas que luce en Ingobernable? ¿Qué grupo de música no puede dejar de escuhar? ¿Aprendió acento mexicano?

¿Es diferente trabajar en una producción mexicana que en una española?

Sí, porque la música que acompaña de fondo es totalmente diferente. Ya solo por eso es muy diferente trabajar en México. Se escucha distinto. No solo el acento, sino todo. Digamos que la melodía de la gente es distinta, pero al final compartimos muchas cosas.

En la serie no tienes acento mexicano. ¿Te ofrecieron en algún momento ponerlo?

Maxi Iglesias como Ovni en 'Ingobernable'

No. En la serie hago de español, pero sí que me quedé con las ganas de poder practicar el mexicano, wey. Tengo la sensación de que haré algo importante en mexicano. No, en serio: me encanta el acento y me gusta mucho escucharles.

Te vemos con rastas en Ingobernable, ¿eran de verdad?

No. No dio tiempo porque la creación del personaje fue muy rápida y no estaba previsto que fuese a llevar ese pelo y esa indumentaria.

Maxi Iglesias como Ovni en 'Ingobernable'

Estábamos el jefe de diseño y yo en México e íbamos mandando fotos a los productores y ellos iban eligiendo. Al final conseguimos ese look entre él y yo y convencimos a los productores, porque creo que no era lo que tenían en mente.

Con esta serie, producida en México para Netflix, ¿te ves en más series internacionales?

Getty / Maxi Iglesias y Kate del Castillo en la presentación de Ingobernable en Madrid

Ojalá que sí. Al final una de las grandes oportunidades que te da Netflix es trabajar a nivel internacional. Trabajas en un país, pero se ve en otros muchos. Ya está pasando con series que se hacen en España, que no están en Netflix, pero se ven en muchos otros países. Te engañaría si te dijera que no da una oportunidad maravillosa de visibilidad y de que te conozcan en muchos lugares del mundo.

En las pasadas jornadas de series juveniles, tu ex compañera de Física o Química, Angy Fernández, dijo que no abandonó la serie voluntariamente. ¿Qué opinas?

Está tergiversado totalmente. Estuve con ellos después de la jornada porque no me pude acercar y han sacado muchos titulares que se equivocan. La prensa a veces se equivoca a la hora de sacar o contextualizar comentarios, no solo de Angy, sino también de otros compañeros.

Al final estamos expuestos. Somos jóvenes y muchas veces se nos tacha de no tener criterio, pero son muchos años a nuestras espaldas y ese comentario, por parte de Angy no fue así.

Getty / Kate del Castillo y Maxi Iglesias

Pero estamos expuestos. Somos un producto y los productores pueden elegir echarnos o ampliar en otros casos, la duración de nuestros personajes sin que nosotros lo tuviésemos concebido.

¿Qué música no falta en tu lista de reproducción?

Escucho de todo. Sin ir más lejos, ahora he estado en Miami, en el Ultra y he tenido la oportunidad de escuchar a grandes DJ’s internacionales. Unos días escucho eso, que no es lo que oigo normalmente para ir al trabajo, pero escucho todo tipo de música. Los40, por supuesto los escucho.

Por cierto, gané hace poco en LOS40 la porra para los Óscar de La La Land, que dije que se iba a llevar seis.

Escucho de todo: Reggeatón, música mexicana… Estoy enganchado ahora a La Santa Cecilia (grupo que pone banda sonora a la serie Ingobernable), porque no la conocía y la música es espectacular.

La banda sonora de la serie tiene acordes como muy serios, más políticos, pero de repente te meten un rap. Lo que se escucha va en relación directo con lo que pasa en la serie.

¿Con quién grabarías un videoclip?

Me lo han ofrecido varias veces. Hicimos (junto al reparto de Física o Química) un vídeo con Despistaos. Nos lo pasamos fenomenal. Yo me puse en la batería aunque no tenía ni idea.

Te tienes que adaptar más a la parte musical, pero no deja de ser actoral. Es muy divertido.

Ahora, si hay una segunda temporada de la serie, me gustaría hacer una especie de videoclip con La Santa Cecilia de una canción de Ingobernable.