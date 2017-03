Quizá no veamos nunca más una gira de Adele (lo ha dicho ella)

Los fans de Adele están consternados.

La cantante británica, que acaba de concluir una exitosa gira y cuyos discos no dejan de coronar las listas de ventas, ha sorprendido con unas declaraciones.

Ante 40.000 personas (las que asistían el domingo en Nueva Zelanda a su último concierto del Tour 25, que había comenzado 15 meses atrás) y bajo la lluvia, Adele señaló que esa podría ser su última gira.

"No sé si iré de tour de nuevo", indicó la cantante en unas declaraciones que recoge el NZ Herald.

El diario recuerda que el promotor de Adele en Nueva Zelanda, Michael Coppel, ya había insinuado algo parecido.

"Podríamos no volver a ver algo así de nuevo", declaró hace una semana al Daily Telegraph, haciendo referencia a que shows de esas magnitudes son difícilmente repetibles.

Adele, que se caracteriza por su simpatía y su desenvoltura sobre el escenario, esgrimió como razones que ir de gira no era para ella.

"Ir de tour no es algo que se me de bien... El aplauso me hace sentirme un poco vulnerable. No sé si volverá a ir de gira. La única razón por la que lo hago sois vosotros. No estoy segura de que ir de gira sea lo mío", argumentó.

"El tour es la gran meta de mi carrera", añadió antes de soltar unas lágrimas emocionadas que hacían juego con la lluvia que caía sobre el estadio MT Smart Stadium de Auckland y que la obligó a lucir impermeable sobre su vestido de fiesta.

Auckland / Mt Smart Stadium / Mar 26 Una publicación compartida de Adele (@adele) el 28 de Mar de 2017 a la(s) 6:52 PDT

La artista también admitió que haber recorrido tantas plazas con sus directos era algo que había querido hacer para ver por qué otros artistas pasan meses en la carretera. "Ha cambiado mi vida", concluyó a la vez que entonaba su gran éxito Someone like you.