12 canciones fantásticas que nos dejaron las series de moda en 2017

2017 está siendo un año intenso en cuanto a series se refiere. Netflix o HBO están colmando nuestras necesidades con nuevas apuestas o las últimas temporadas de series como Suits, la clave del éxito, GIRLS, Por 13 razones o Big Little Lies.

Algunas de las canciones que dan cuerpo a estas series nos han inspirado muchísimo y en esta playlist seleccionamos algunas de las que más nos ha gustado escuchar y redescubrir.

GIRLS

Una de las series estrella de HBO es la ideada por Lena Dunham. En su sexta y última temporada, GIRLS vuelve a conquistarnos con sus situaciones surrealistas (o no tanto), sus diálogos desternillantes, pero también y, sobre todo, por su selección musical. De sus últimos episodios nos quedamos con:

Desperado de Rihanna en el tercer capítulo, American Bitch

Honey de Robyn, en el episodio 6, Full Disclosure

Dangerous Woman de Ariana Grande, en el episodio 8, What Will We Do This Time About Adam?

Por 13 razones

13 reasons why es la serie adolescente que está revolucionando a la juventud (¡y al público adulto!). Una mezcla entre Pretty Little Liars, Gossip Girl o American Crime, donde la música tiene un papel fundamental para significar aún más la inmersión emocional que recorre la serie. La versión Only You, interpretada por Selena Gomez (que también produce la serie), es uno de los temas estrella, pero a lo largo de los episodios podemos disfrutar de canciones de Joy Division, Angel Olsen, M83, The Cure, The Kills o Woodkid. Nos quedamos con:

Love Will Tear Us Apart de Joy Division, en el episodio 1.

Reunion de M83 en el episodio 2.

A 1000 Times de Hamilton Leithauser y Rostam, en el capítulo 11.

Only You de Selena Gomez, en el capítulo 13.

The Get Down

La serie narra la historia de un grupo de jóvenes que vivieron la edad dorada de la música disco y el nacimiento del hip-hop en el barrio del Bronx. Una época en la que los primeros beats del rap y del 'turntablism' confluyen con los suaves movimientos del disco. La música es principal en este título que protagonizado por Justice Smith y Jaden Smith, entre otros. Algunas de sus canciones más top son:

Losing Your Mind, por Raury & Jaden Smith

Hum Along And Dance (Gotta Get Down), por Janelle Monáe

Ball Of Confusion, de Leon Bridges

Big Little Lies

Protagonizada por Reese Witherspoon, Nicole Kidman y Shailene Woodley, Big Little Liesaborda la opresión a la que hacen frente a diaro tres madres y amigas. La banda sonora incluye canciones de Neil Young, Elvis Presley, Jefferson Airplane, Frank Ocean o la propia Zoe Kravitz (que también actúa), aunque nosotros quedamos con el tema de apertura de esta miniserie norteamericana que es magia pura y no podría ilustrar mejor el drama de sus protagonistas. Se llama Cold Little Heart y es obra del cantante británico Michael Kiwanuka.

Suits: la clave del éxito

La serie de abogados de Netflix está protagonizada por Patrick J. Adams y Gabriel Macht y también cuenta con una selección musical bastante chula. A lo largo de sus seis temporadas encontramos canciones de Foster The People, Kaiser Chiefs, The Black Jeys, Vampire Weekend, The XX o LCD Soundsystem. Sin embargo, el tema que quizás te suene más es el de apertura, Greenback Boogie de la banda californiana Ima Robot.