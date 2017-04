HAIM vuelve con la sutileza y la elegancia de “Right Now”

Había muchas ganas de escuchar el regreso de las hermanas Haim. Danielle, Alana y Este conquistaron al mundo con un debut publicado en 2013 (Days Are Gone) que las lanzó directamente a la primera división del indie rock gracias a la frescura y la inmediatez de canciones como “Falling” o “Don’t Save Me”.

Tras una larga espera, las hermanas han vuelto esta misma tarde con un primer adelanto que supone la continuación de aquel celebrado primer disco que les supuso nominaciones a los Grammy y a los Brit Awards. Así suena “Right Now”.

"Right Now", el regreso de las hermanas Haim.

El vídeo que muestra a Haim en los Valentine Recording Studios de Los Ángeles, fue dirigido por el cineasta Paul Thomas Anderson (director de Magnolia o Boogie Nights), que buscaba mostrar la cara más apasionada y auténtica del trío. "Right Now" es la primera canción que conocemos de Something To Tell You, el segundo disco de la banda, que saldrá a la venta el 7 de julio.

"Right Now" nos muestra un camino más maduro y experimental para Haim en comparación con los hits guitarreros que poblaron su primer disco. Habrá que ver si el resto de ese nuevo álbum sigue este camino.

Something To Tell You estará listo a tiempo para la participación del trío en festivales ingleses como Glastonbury o Reading & Leeds, o en el australiano Splendour in The Grass. En la producción las hermanas vuelven a contar con Ariel Rechtshaid y suman al ex Vampire Weekend Rostam Batmanglij.

Solo minutos después de la salida de la canción, Haim se han convertido en trending topic mundial, lo que demuestra la expectación que había por tener nuevo material de la banda femenina. A lo largo de los últimos días, el grupo había publicado varios teasers a través de redes sociales lo que elevó la atención hacia uno de los lanzamientos más esperados de 2017.