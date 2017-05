¿Quién es Beret? Conoce al fenómeno viral del momento

Francisco Javier Álvarez Beret o Beret, como se le conoce en la escena, es la nueva sensación de la música urbana en nuestro país.

A sus 25 años, este artista sevillano ha publicado tres discos, lanzado un puñado de temas súper adictivos y alcanzado 64 millones de reproducciones en su canal de YouTube.

El talento y la cercanía parecen ser las claves de su éxito entre el público más joven. Eso y una propuesta diferente que ensalza géneros como el reggae, el rap y el dancehall. Su último disco se llama Ápices, un compendio de canciones que diseccionan los sentimientos y nos acercan un poco más al universo de Beret.

El sevillano encadena un 'sold out' tras otro cada vez que sale de gira, además de arrasar en Internet, ya sea con su música o con sus estados de Twitter.

Las discográficas ya le han echado el ojo, pero su trabajo es autoeditado. "De momento está bien así", nos cuenta por teléfono el autor de Diez mil porqués, uno de sus temas más virales, con 14 millones de views.

Charlamos con él para conocerlo un poco más y comprender uno de los fenómenos musicales del momento.

¿Cómo fueron tus inicios en la música?

Desde muy pequeñito he estado en contacto con la música. Mi familia me ponía música de cualquier estilo y género. Con 12 años yo ya escribía letras, pero empecé a cantar gracias a unos amigos. No fue hasta los 15 cuando empezamos a escuchar rap y nos dijimos: ¿por qué no podemos hacerlo nosotros también? Fueron mis amigos los que me animaron a convertir mis letras en algo más, en esa época rapeando. Y así empecé a subir mis primeros temas a YouTube, solo rapeando, ni entonando ni nada.

Imagino que son muy variadas pero... ¿Cuáles son tus referencias musicales?

Verdaderamente no he estado vinculado a algo fijo. Es cierto que empecé rapeando pero también con reggae o canciones de pop. Escuchaba SFDK, Andrés Suárez... pero nunca me he anclado a ningún género en particular.

Sé que no te gustan las etiquetas pero a veces son necesarias... ¿cómo definirías tu estilo?



No me gustan las etiquetas porque cuando nace una etiqueta nace un prejuicio. Y muchas personas se pueden estar cerrando a un estilo que podría gustarles solo por la etiqueta. No me gustan las etiquetas porque puede que una persona joven o adulta rechace escuchar algo por tratarse de un género u otro. Sí es verdad que empecé con el rap, luego entonando algunos temas de reggae y hoy por hoy, después de haber publicado tres discos, creo que estoy haciendo pop urbano porque mantengo las (bases) instrumentales que siempre he utilizado pero con una letra cultivada y algo más melódica. Mientras las canciones gusten al oyente en su forma y contenido, da igual lo que esté escuchando, da igual que sea rock, reggae o pop.

¿Qué otros estilos te gustaría explorar (que no has hecho todavía)?

No sabría decirte. En el pasado tampoco hubiera pensado en hacer lo que estoy haciendo hoy. Depende de lo que me pida el cuerpo. Todo sería ponerme delante del ordenador o en el estudio y decir: suena bien, me apetece hacerlo.



Titulas tu último disco Ápices... ¿qué querías transmitir con esta palabra?

Básicamente es que cada tema fuese la puntita de un todo que es disco completo. Lo que quería es que cada canción transmitiese un sentimiento diferente que forma parte de mí, tanto el amor como la felicidad, la tristeza... Lo titulé así porque ya lo tenía todo grabado y me pareció buena idea darle este nombre para que la gente pudiera conocer una pequeña parte de mí, y una pequeña parte de mí es un ápice.

¿Por qué crees que tus letras conectan tan bien con el público?

Hay mucha gente que se siente identificada con mis letras porque todos somos humanos, todos pasamos por casi lo mismo. Sentimientos tenemos todos, todos pasamos por una mala racha o una buena. Lo bonito de la música es lo subjetiva que es. Yo puedo escribir una canción por un motivo y cuando una persona la escucha puede recordarle otro...

La edad de tu público está entre los 12 y los 25 años y la mayoría son chicas. ¿Es importante para ti conocer a tu público en la composición de tus canciones?

Solamente es importante en el sentido de que es una responsabilidad. Cuando tienes un público sabes que, en cierto modo, los fans te toman como referente. Hay que ser consciente de que hay una gran masa de gente que, sobre todo, a esas edades, escuchan a sus artistas y pueden interpretarlo de una manera u otra. Y soy consciente de ello. Pero vaya, no me suelo fijar en si son chicas o chicas porque si no parecería una tienda. Sería un poco hipócrita por mi parte.

Tu último tema es Ojalá. Subiste el vídeo a YouTube hace un mes y ya tiene casi 2 millones de views. ¿Esperabas un éxito así cuando empezaste?

Pues la verdad es que no. Yo empecé subiendo canciones a YouTube por la motivación de mis colegas, no pensando en que la gente me escucharía. Eso vino solo. Ahora me veo, pienso en las visitas y digo: ¡joder!

¿Crees que lo habrías conseguido sin Inernet?

Precisamente el otro día tuve una conversación sobre el tema y la verdad es que con las redes todo es más fácil, además de que gastas la mitad de la mitad del tiempo y el esfuerzo. Antes había que estar en el lugar y el momento adecuado y no sabías si tu música gustaría. Hoy tenemos la suerte de saber al momento si tus canciones gustan o no.

Tienes miles de followers y son muy activos en las redes.



La verdad es que sí. Cada vez que subo algo los fans comentan muchísimo, retuitean, hablan entre ellos. Sin embargo, hay que ser consciente de que las redes sociales son un arma de doble filo. Todo lo bueno se intensifica y lo malo también. Pero quiero dar las gracias a mi público por estar ahí y estar al día de todo lo que subo.

La naturalidad y la humildad están muy presentes en tus canciones y en tus vídeos. ¿Crees que podrían ser los secretos de tu éxito?

La gente realmente lo que ve es a un chaval que con 15 años cantaba con su guitarra y que hoy con 20 sigue con su guitarra. A la gente le gusta esa cercanía. Además, cuando termino los conciertos suelo hacerme fotos con el público, me gusta escuchar a cada persona, saber lo que opina...

Has colaborado con Nikone y coincidido con él varias veces sobre el escenario, ¿cómo es vuestra relación?

Nos conocimos hace un año y medio. Fue gracioso porque Nikone tiene una canción con una instrumental y yo tengo otra con la misma instrumental. Él por casualidad la escuchó, le gustó y se puso en contacto conmigo. Yo por entonces aún no daba conciertos ni nada y me propuso ser su telonero en Sevilla. Ahí empezó todo, y la verdad es que tenemos una relación bastante buena. Gracias a él me adentré un poco más en el mundillo. Actualmente tenemos una gran amistad.

Algunos estilos de música urbana tienen letras machistas. ¿Alguna vez piensas en ello cuando compones?, ¿estás sensibilizado con el tema?

Yo no puedo hablar por los demás, cada artista tiene su punto de vista. A mí por ejemplo no me nace. La verdad es que es realmente triste y contradictorio que la música que triunfa porque tiene una buena forma (entra muy bien al oído), en su contenido sea así. El público no tiene la culpa porque realmente le gusta el sonido aunque no esté de acuerdo con el mensaje. A mí me pasa, yo a veces escucho un tema y digo "joder, qué bien suena" pero luego no me gusta lo que está diciendo. Precisamente por letras así estamos haciendo que el contenido sea más viral; estamos normalizando el hecho de llamar a una mujer de una forma u otra. Lo que ocurre es que la gente mayor se lo cuestiona pero la gente joven está creciendo con ese mensaje y eso no es nada bueno. Con mi música siempre intento que a los chavales les llegue un buen mensaje.

Beret estará actuando en Burgos el 10 de junio, en Santander el 23, en Mallorca el 24, en Valencia, el 13 de julio en Salt (Girona)... para saber si pasa por tu ciudad, sigue a Beret en Instagram y en Twitter.