David cumple 38 años... y hay 7 cosas que, a estas alturas, debes saber sobre él

David Bisbal cumple este lunes 38 años, un aniversario que pilla al cantante en plena gira de Hijos del mar. Y que ha llenado sus muros en internet de cientos de felicitaciones.

"Muchísimas gracias a todos por vuestras felicitaciones en el día de mi cumpleañosos, os quiero mucho", ha escrito el almeriense en su Twitter, donde aparece cómo está celebrando su día: buceando.

Muchísimas gracias a todos por vuestras felicitaciones en el día de mi cumpleaños 🎉 os quiero mucho!https://t.co/Ng8gcVUtdw así lo celebro. pic.twitter.com/0cLzq5ZvQK — David Bisbal (@davidbisbal) 5 de junio de 2017

Nosotros, desde LOS40, también queremos desear al cantante un día estupendo.

Lo hacemos recordando siete cosas que han pasado en su vida en el útimo año y que nos dicen mucho sobre qué momento está atravesando.

1) Nuevo hijo

El pasado mes de diciembre David Bisbal lanzaba su sexto trabajo de estudio: Hijos del mar. En solo dos meses, el álbum obtenía un disco de platino y temas como Fiebre o Antes que no pasaban a la lista de éxitos del artista. Y las entradas para su primer concierto de gira, en Almería, se agotaron rápidamente. El huracán Bisbal sigue siendo grado... ¡máximo!

2) A prueba de cansancio

Pese a cumplir años, el agotamiento no hace mella en Bisbal. O eso parece. Ahora se ha embarcado en una gira que le llevará en los próximos meses, hasta octubre, por una veintena de ciudades españolas. De allí, saltará a México. Ya antes pudimos ver en un vídeo cómo eran sus periodos de promoción: ¡una locura! También, que David debe atender a muchos a otros aspectos de su trabajo. ¿Por ejemplo? ¡El baile!

3) Vuelve a confiar en el amor

Hace un mes se hacía pareja de hecho con su chica desde hace un año, Rosanna Zanetti. En su primer concierto de gira, el pasado viernes, le dedicaba la canción Lo tenga o no. La interpretó sin apartar de ella la mirada. Las declaraciones de amor abundan, también, en su Instagram.

Te elegiría 1000 veces! Una publicación compartida de db (@davidbisbal) el 26 de Abr de 2017 a la(s) 3:20 PDT

4) Pibonazo

Lejos de que la edad haya hecho mella en su físico, David Bisbal luce ahora mejor que nunca. Culpa de ellos es, entre otras cosas, el programa de entrenamiento al que se semetió para posar en la portada de Men's Health. ¿Lo viste en abril? Esplendoroso.

5) Nuevo embajador

En abril era nombrado embajador del Comité Español de UNICEF. "Mi deseo y esperanza es poder conseguir, entre todos, una vida más digna para los niños y niñas en todo el mundo", declaró.

6) Cobra va...

No todo ha sido positivo en los últimos meses, aunque la balanza se inclina más hacia ese polo. En OT. El Reencuentro no se le llegó a ver cómodo del cómodo y no digamos en el concierto final, donde su actuación con Chenoa culminó con su supuesta cobra. Ese gesto le persiguió durante semanas.

7) Seguridad y silencio

Sin embargo, David Bisbal ya tiene la fórmula para combatir haters, rumores, acusaciones de cobra y lo que haga falta. Asi lo contó a Xavi Martínez, en su #RealBisbal. ¿Su mejor arma? "El silencio", indicó. Mira aquí la entrevista completa.