10 planes muy top (y muchos, gratuitos) para celebrar el Día de la Música por todo lo alto

Este miércoles, 21 de junio, celebramos el Día Internacional de la Música.

Tras repasar qué momentos del día serían muy distintos sin música, o cómo esta inspira todo tipo de sentimientos en el ser humano (desde amistad y amor, hasta odio), nos centramos en 10 planes para disfrutar de la música a tope entre hoy y el domingo. ¡Y muchos de ellos, gratuitos!

¡Anota!

EN MADRID...

Escenario gratuito 'La música nos da la vida'

El Corte Inglés saca la música a la calle. Este miércoles, en la plaza Maestro Victoria es el turno de Antonio Carmona y Rayden; el día 22, de Luis Brea (en la Sala de Ámbito Cultural) y Olé Olé. El día 23 actuarán Morat y Antonio Lizana (en la Sala de Ámbito Cultural); el 24, L.A, Sofía Ellar y Andrés Suárez; el 25, firmará Carlos Marco a las 12.30 y por la tarde tocarán Lori Meyers.

Conciertos gratuitos de Fnac

Fnac ofrecerá este miércoles, día 21, en la Plaza de Callao un concierto con Mikel Erentxun, León Benavente y Smile. Comienza a las 19.30 horas.

Conciertos solidarios 'Despertando sueños'

La Asociación Despertando Sueños organiza este 21 un evento benéfico con las actuaciones de Víctor Cabezuelo (Rufus T.Firefly), Éclaire Music y A por Ella Ray. Es a partir de las 21.00, en la sala Moby Dick Club. Entradas a partir de 12 euros.

EN BARCELONA...

Música clásica en la Barceloneta

Para escuchar música clásica cerca de las olas, junto el hotel W. Lo organiza la OBC. Comienza a las 21.00.

Minifestival FNAC

En la Plaza de las Glòries, congregará a Young Fathers, Ibibio Sound Machine y la flamenca Rosalía acompañada por Raúl Refree.

Fabra i Coats

Coincidiendo con el Día de la Música, la Fabra i Coats - Fábrica de Creación organizan una jornada con mesas redondas y debates que culminará, a las 20.30, con el concierto de los grupos independientes Nakany Kanté, Sean NIcolas Savage y Mourn. La entrada es gratuita.

EN SEVILLA...

Conciertos en el CAAC Sevilla

El 24, el Centro Andaluz de Arte Contemporánea celebrará el Día de la Música con las actuaciones de nueve grupos: Futuro Terror, Tigres Leones, Space Surimi, The Bucket Hats, Industrias94, Ramona, Kindata, Evertyhing that can be invented y ZeroCabrera.

EN DONOSTIA...

Minifestival de la FNAC

Entre las 13.00 y las 19.00, el Fnac ofrecerá los conciertos gratuitos de Capitán Tortuga, Soweto, Smile, Iseo & Dodosound, Indian Feathers, Ladrones de Guitarras, etc.

EN VALLADOLID

113 conciertos gratuitos

La ciudad prepara más de un centenar de actuaciones que tomarán las calles y plazas de la ciudad entre las 12.00 y las 23.00 horas. Será imposible pasear por las plazas del Rosarillo, Portugalete, Federico de Wattenberg, Caño Argales, Cruz Verde, Fuente Dorada, Carmen Ferreiro, de la Danza, Cantarranas, Universidad o Santa Cruz, así como por el Parque de la Paz, sin escuchar música.

EN TV...

La música también sonará alto en, por ejemplo, canal #0 con el estreno a las 20.50 del programa LikesFest.

A las 22.00, se emitirá POP, una historia de música y televisión. El estreno de Miss Saigon: 25 aniversario, el revival del clásico musical, protagonizará las más de 24 horas de progración que Movistar Xtra dedica a este día con la emisión de documentales, conciertos, etc.