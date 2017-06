El irreverente gusto artístico del novio de Ricky Martin abre debate en redes

Ricky Martin siempre ha estado interesado en el arte y, quizás por eso, acabara fijándose en un artista plástico que le ha robado el corazón.

Sí, aunque la boda se pospusiese, Jwan Josef sigue siendo su prometido y le acompaña siempre que puede durante su gira por medio mundo.

Desde luego, hemos podido comprobar que han disfrutado juntos de las maravillas españolas durante su paso por nuestro país.

👾👾 Una publicación compartida de Ricky (@ricky_martin) el 27 de May de 2017 a la(s) 12:48 PDT

Pero, no todo es tan de color de rosa y ahora Josef la ha liado en redes con la publicación de una obra de arte que, por lo visto, ha llamado su atención.

Se trata de una pintura de Cary Kwok, un japonés afincado en Londres y lo vemos en ella es a un sacerdote masturbándose. Seguro que a Madonna le habrá gustado porque es muy dada a todas las polémicas que unen el sexo y la Iglesia, pero, la publicación le ha costado muchas críticas al novio de Ricky Martin.

“Esto tiene que ver con el respeto, respeto a la fe de cada cristiano”, escribía un usuario. “Me parece un acto provocador, vulgar, transgresor y un acto de humillación para muchos millones que siguen a la Iglesias, que no es mi caso, pero respeto a las religiones”, espetaba otro.

Cary Kwok 🙌 Una publicación compartida de Jwan Yosef (@jwanyosef) el 24 de Jun de 2017 a la(s) 2:21 PDT

Y cómo no, los hay quienes han metido a su chico por medio. “Respeto y quiero a Ricky Martin. Él siempre ha cuidado su imagen pero contigo se equivocó”, escribía otro de los muchos que han entrado en el debate.

El que no se ha expresado es el cantante que no ha hecho ningún comentario. Aunque vista la foto relajada que publicó después Josef, parece que esta oleada de críticas no le ha generado demasiado malestar.