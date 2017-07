Bienvenidos a la nueva era de Imagine Dragons ⚡⚡⚡

Han comenzado fuerte. Muy fuerte. Las primeras notas de Thunder, tema incluido en su último álbum, Evolve, han hecho despertar a todos los fans, seguidores que han estado horas esperando a conseguir una entrada para asistir al show.

Ni el frío ni la lluvia de julio de Madrid han sido impedimentos para que todos los allí presentes sintiesen el fervor de la buena música. El Teatro Barceló se ha incendiado desde el primer y hasta el último momento.

Gold ha sido el siguiente tema, una canción que ha dado paso al archiconocido It's Time. Con esta tercera canción los de Imagine Dragons se han metido al público definitivamente en el bolsillo.

El Teatro Barceló estaba a reventar de gente

La banda ha jugado con su pasado, su presente y su futuro interpretando temas como Whatever It Takes, I'm So Sorry o Demons.

Han continuado con Walking The Wire, Amsterdam y I Don't Know Why, un setlist en el que han dejado claro que la esencia del principio sigue intacta en el resto de sus álbumes.

El final de este show se ha ido acercando, pero no por eso el ritmo ha decaído. En la recta final no podían sonar otros temas que tres de sus grandes hits.

La banda ha interpretado éxitos de siempre y nuevos temas On Top Of The World nos ha llevado a la cima del show (y nunca mejor dicho), un espectáculo que ni en los mejores sueños de los fans de Imagine Dragons hubiese sido posible. Believer nos ha hecho creer aún más en ellos, en su música y en una gira próxima con la que van a arrasar en cada escenario. Por último, con su Radioactive nos han dado la bienvenida a su nueva era. Imagine Dragons lo ha dado todo durante el show Una etapa en la que Dan Reynolds, Wayne Sermon, Ben McKee y Daniel Platzman están preparados para lo que venga. Lo han demostrado ante un abarrotado Teatro Barceló de Madrid en un LOS40 Live Show que ha cumplido todas las expectativas. Han jugado con el ritmo, el silencio, la música y todos los elementos que hacen de un concierto un verdadero espectáculo. Este concierto exclusivo es el preámbulo a lo que llega, una nueva era llena de luz, música y una gira en la que prometen reventar todos los recintos que pisen. ¡Larga vida a Imagine Dragons!

MÁS SOBRE: • • • • • •