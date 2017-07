Camila Cabello sorprende con un una nueva canción y es...

El proyecto en solitario de Camila Cabello va tomando forma poco a poco.

Si en mayo conocíamos su primer single en solitario, Crying in the club, y poco después la emotiva I have questions, o fragmentos de la latina Havana, la rapera-trapera OMG o el ochentero I'll never be the same, ahora hemos podido escuchar otro tema que la cantante ha dado a conocer en directo.

Ha sido este fin de semana en San José y durante su primer concierto como telonera de Bruno Mars (la joven acompañará al músico durante todo el verano abriendo su show en distintas ciudades de Estados Unidos).

En cuanto a la canción, se llama Inside out y tiene un regusto caribeño, contento y tribal. Y muy distinto a su primer single. Así sonó en directo:

El tema estará incluido en el álbum debut de la artista, que se titulará The Hurting. THe Healing. The Lovings y que ya tiene fecha de salida: 22 de septiembre.

Hasta ahora, la recepción de sus singles está siendo buena: Crying in the club registra ya más de 50 millones de visitas en YouTube mientras el lyric video de I have questions va por los 10.

Sus excompañeras de Fifth Harmony tampoco andan lejos y tras remponerse después de su salida, han lanzado el explosivo Down que alcanza las 22 millones de reproducciones en YouTube.

Todo parece indicar que para ambos proyectos soplan buenos tiempos.