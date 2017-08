Justin Bieber tiene nueva canción: ‘Can we still be friends?’

Justin Bieber tiene nuevo single. Se titula Can we still be friends? y podría ser una digna sucesora de Sorry, el megahit extraido de Purpose.

Can we still be friends? se publica este jueves 17 de agosto, pero ya se ha filtrado un adelanto a través de Twitter. Aunque el audio es de baja calidad, puede darnos algunas pistas de por dónde va el nuevo sonido de Justin Bieber.

En el vídeo vemos al cantante canadiense en el centro rodeado por algunos de sus seguidores que escuchan en primicia esta nueva canción.

NO PUEDO ESPERAR PARA TENER CAN WE STILL BE FRIENDS SOLO ESCUCHEN LO QUE ES pic.twitter.com/EaSgx7zpKi — Stef (@Purposce) 13 de agosto de 2017

El tema suena muy dance y está muy en la línea de su última canción con David Guetta, U2. Por lo que hemos podido escuchar, tiene todas las de seguir los pasos de Sorry o What Do You Mean? y convertirse en su próximo gran éxito.

Otro dato principal es que detrás de ella están los creadores de Sorry: el productor BloodPop y Julia Michaels y Justin Tranter en la composición.

Bieber ya ha lanzado en redes el arte de este single. Concebida en blanco y negro, la portada de Can we still be friends? muestra a dos pájaros cazando un gusano. Sobre ellos destacan las letras de 'Friends', aunque finalmente, todo indica que la canción llevará por título Can we Still be friends?.

Can we still be friends? precede su nuevo material discográfico, lo que aún no sabemos es cuándo llegará...