Los videojuegos, fuente de inspiración para Netflix

En el mes de abril de este año publicamos en Videojuegos40 el artículo Assassin's Creed y otros juegos que serían unas series de TV alucinantes y parece que alguien en Netflix ha tomado buena nota de nuestras sugerencias, al menos en lo que a The Witcher se refiere.

Aunque en honor a la verdad es más que posible que algún mandamás de la plataforma de streaming ya hubiera pensado en adaptar algunos videojuegos que han triunfado en la industria.

Netflix ha anunciado que varias adaptaciones de videojuegos llegarán a lo largo de 2018 a su plataforma incluyendo Saint Seiya (Los caballeros del Zodiaco) o The Witcher.

Con más de 25 millones de videojuegos vendidos de sus tres entregas (The Witcher, TW2 Assassins of Kings y TW3 Wild Hunt) The Witcher es uno de los juegos más aclamados del momento y ahora su creador Andrzej Sapkowski igual podrá sacar un dinerillo extra por la adaptación televisiva.

En cuanto a los Caballeros del Zodiaco, el popular anime no ha dejado de generar adaptaciones para nuestras consolas y por fin tendrá nuevos episodios en televisión.

Y por si acaso alguien está buscando más ideas, ahí van otros videojuegos que serían grandes series de televisión.