Luis Fonsi con Justin Bieber y otras 7 parejas anglo-latinas que lo petan

Las cifras millonarias y records que ha conseguido batir Luis Fonsi con Despacito han dejado claro que la música latina vive uno de sus mejores momentos y no sólo entre su público hispanoparlante.

Los anglosajones vuelven la vista a esta música y no sólo para escucharla sino también para participar de ella. Hace unos años hubiera sido impensable escuchar cantar a Justin Bieber y mucho menos cantar con un artista latino, pero ahora no sólo es una realidad sino un bombazo.

Pero ellos no son los únicos que han aprovechado esta fórmula que cada vez convence más. Hace años Alejandro Sanz contó con Alicia Keys para su Looking for paradise o Juanes recurrió a Black Eyed Peas para un remix de La Paga. Pero es cierto que esta fórmula se ha intensificado en los últimos meses y nos ha dejado estas otras colaboraciones tan inesperadas como eficaces.

CNCO & LITTLE MIX – REGGAETON LENTO

THE SCRIPT & NICKI MINAJ – RAIN

ENRIQUE IGLESIAS & MATT TERRY, SEAN PAUL – SÚBEME LA RADIO

MALUMA FT FIFTH HARMONY – SIN CONTRATO

ED SHEERAN & ZION Y LENNOX – SHAPE OF YOU

J BALVIN & PHARRELL, SKY, BIA – SAFARI