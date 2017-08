Nuestros chicos de Melocos decidieron separase en diciembre de 2013, dando su último directo en febrero de 2014, un triste adiós que emocionó a sus fans con temazos como “Cuando me vaya”, “Cuando brille el sol” o “Somos” que superan los dos millones de reproducciones en Spotify.

Jaime Terrón, Gonzalo Alcina, Andrés Ortiz, Antonio Suárez y Manu Jurado fueron sus cinco componentes y pese a que tomaron caminos separados, ninguno se ha alejado demasiado de lo que fue su vida.

Melocos diez años después.

JAIME TERRÓN

El que fue vocalista, ha sacado dos sencillos y un álbum completo compuesto por 13 canciones. Una de ellas, “Quiero” resultó un éxito, con más de seiscientas mil reproducciones en Spotify.

Jaime Terrón- Quiero.

GONZALO ALCINA

Se casó con su mujer en 2014, y junto a ella creó una agencia de promoción y comunicación para artistas, con la que continúa gestionando giras para cantautores y controlando sus redes sociales. Además, ejerce en solitario, destacando su disco “Vértigo y Tranquilidad” con un formato distinto al que tenía con el grupo.

No creo que vuelva a vivir lo que viví con Melocos

“No creo que vuelva a vivir lo que viví con Melocos… Ahora me dedico más a labores de coordinación y producción, pero nunca voy a dejar de componer o hacer conciertos, por pequeños que sean”

Gonzalo Alcina- Daría.

ANTONIO SUAREZ MORENO

Ex bajista del grupo Melocos, fue el último en incorporarse a la banda y se encargó de componer algunas de las canciones del segundo disco “Somos”. Aunque no hayamos podido verle debutar en solitario, gracias a su cuenta de Instagram podemos comprobar que no ha abandonado la música.

ANDRÉS ORTIZ

Al ex batería de Melocos le hemos perdido la pista, esperamos que siga disfrutando de la música y dando guerra con las baquetas.

MANU JURADO

Manu continua en el mundo musical junto a la banda Full con la que, como anuncia en su twitter, despide la gira de "Tercera Guerra Mundial" en Madrid y las otras 3 ciudades. Entre sus canciones destaca su single con Mike Izal.