El nuevo single de Taylor Swift divide a las redes y a sus fans

La gran expectación que había entre los fans de Taylor Swift por escuchar nuevo material de la artista tras tres años sin nuevo disco se ha visto satisfecho en parte con la publicación de Look what you made me do, el primer single de su próximo álbum.

Entre las muchas dudas que rondaban a sus fans figuraba la de si la estadounidense se mantendría fiel a su sonido o, en cambio, probaría nuevas sendas, tal y como han hecho este año muchas de las grandes divas de la canción.

Para empezar, la artista, que ha incluido en este sencillo arreglos de corte urbano, no se ha alejado demasiado del dance y el pop que habitúa a componer, algo que han agradecido algunos seguidores, partidiarios de una "evolución lógica" y no tan drástica como la metamorfosis radical iniciada, por ejemplo, por Katy Perry.

Official #LWYMMDvideo world premiere. Sunday 8/27 at the @vmas. Una publicación compartida de Taylor Swift (@taylorswift) el 25 de Ago de 2017 a la(s) 4:54 PDT

Algunos han señalado que Look what you made me do es un auténtico hitazo que promete agitar muy pronto nuestros cerebros y las pistas de baile; otros también se han mostrado devotos de la letra del tema, más punzante y ácida que la de la mayoría de las composiciones de la artista.

Pero también hay quienes ven en esa letra un giro oscuro y extraño. O, en general, un single bienintencionado pero que se queda corto para el talento de Taylor. O quien reconoce ritmos que recuerdan a los de otros temas.

Mientras se publica en noviembre Reputation, el nuevo disco de Taylor que podrá darnos una visión más general, esto es lo que dicen del primer tema de Taylor las redes.

Me río tanto cuando decís que el talento de Taylor es nulo que no me da tiempo ni a responder. — Alejandro Gómez (@AlejandroGomezL) 25 de agosto de 2017

En contra! Más mala y básica imposible! Díganle a Teo!!! 🌚 — Norlan Mejía (@NJMejiaM) 25 de agosto de 2017

Para que veais que #LookWhatYouMadeMeDo de Taylor Swift y Me too de Meghan Trainor se parecen pic.twitter.com/XuYVHq2yi8 — Chico Muerto (@ChicoMuert0) 25 de agosto de 2017

Sinceramente la canción en si todavía no la he asimilado, es totalmente diferente, pero la letra omg taylor ily 💜 #LookWhatYouMadeMeDo — Mcbaeeeeee (@VashappeninMH) 25 de agosto de 2017

Taylor es la compositora de esta generación, nadie puede contra ella en este sentido.#LookWhatYouMadeMeDo — F4B$€$🦁 (@f4bses) 25 de agosto de 2017