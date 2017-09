Taylor Swift se carga (de verdad) el éxito de ‘Despacito’

El remix de Despacito con Justin Bieber ha hecho que Luis Fonsi fuese número 1 en Estados Unidos la friolera de 16 semanas consecutivas.

Una cifra con la que igualaba al récord histórico de Mariah Carey con Boyz II Men y su One Sweet Day.

Sin embargo, Despacito no ha podido superar este número ya que Taylor Swift se ha encargado de truncar su éxito.



La cantante ha colocado su Look What You Made Me Do en el número 1 de la lista Billboard Hot 100 tras conseguir casi 85 millones de reproducciones en streaming en una semana tan sólo en Estados Unidos.

De hecho, el tema es el más reproducido (de una mujer) en una semana de la historia y de este año, superando a Hello de Adele.

Con este logro, Taylor Swift consigue su quinto número 1 en Estados Unidos (We Should Never Ever Getting Back Together, Shake it Off, Blank Space y Bad Blood) y además consigue por primera vez llegar al TOP 1 en Reino Unido.

Desde luego, un regreso por todo lo alto.