Adexe&Nau: La prueba de que el reggaeton infantil triunfa

Mi artista favorito: Te va a sorprender porque no tiene que ver con lo latino ni lo urbano: Ed Sheeran. La canción que bailaron mis padres el día de su boda fue Thinkin’ out loud.

Lo que más me repite mi madre: Lo primero que se me viene a la cabeza es: ‘Deja el móvil’.

Un hobbie: Me gusta el fútbol, me dedico a estudiar y me gusta improvisar.

Mascota que me gustaría tener: Una serpiente.

Lugar al que me gustaría ir: Todos los lugares del mundo me gustaría visitarlos. Pero, por ejemplo, me gustaría ir a la luna.

Mis mejores vacaciones: Las que vendrán pero, por ahora, las de hace dos años en un campamento de inglés. Fue muy divertido y me hizo cambiar bastantes cosas de mi forma de pensar.

Lo que más me gusta comer: Como bastante pero me gustan los espaguetis.

Mi deporte favorito: El fútbol…no, no, no. Si se puede considerar un deporte me gusta el paintball.