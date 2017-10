C.Tangana se viste de Loewe para presentar su ‘Ídolo’

‘Está pegao’, para los que todavía no están habituados al lenguaje más urbano, significa ser el número uno y estar en boca de todo el mundo.

Para muchos C.Tangana está pegao y el éxito de Mala mujer es buena prueba, no ha parado de sonar el pasado verano en todos los rincones de nuestro país y que han remezclado French Montana y Farruko, dos grandes del género.

Sí, está claro que el chaval está viviendo su gran momento y eso lo ha llevado a sus canciones en las que deja claro que no tiene reparos en restregar en la cara, todos su logros, a sus rivales.

“Voy a recordar todos vuestros desaires. He tenido que pasar por el cable. Pero ahora ya no quedáis nadie. Tenéis que escuchar cuando hable”, canta en Tiempo.

No es el único mensaje que tiene para ellos. “No te pegas, sigue juntando monedas”, dice una de sus nuevas canciones, “decían que se iba a quedar con todo pero en España solo sueno yo”. Por si alguien lo dudaba, no, la modestia no es una de sus virtudes.

Y parece que eso engancha y, por eso, no nos ha chocado en absoluto el título del que será su primer álbum con Sony, Ídolo, que llegará a la calle el próximo viernes 6 de octubre. ¡Sorpresa!

Sí, él se ha convertido en un ídolo muy consciente de lo que le está tocando vivir. “Sé follarme la fama. Nunca duermo en mi cama. En el hotel hasta que me llaman. Otra dura jornada. En la prensa me odian y aclaman”, dice la letra de No te pegas.

Lo tiene claro, tiene amantes y detractores pero no deja a nadie indiferente y eso sólo lo consiguen los grandes. Porque es así como se ve, como un grande. No duda en compararse con Jay Z.

Y tiene motivos para tener el ego subido porque no todo el mundo puede presumir de poder ver su imagen en una gran lona publicitaria que cuelga de una de las fachadas de la Gran Vía.

Foto de Javi Ruiz, estilismo de Alex Turrión que ha vestido a C.Tangana de Loewe, sí, porque las grandes firmas no están reñidas con la música de la calle.

En estos días ya ha compartido tres de sus nuevas canciones: De pie, No te pegas y Tiempo que nos traen los códigos y tendencias del hip hop americano adaptado a nuestro país.

Porque como él dice en Tiempo, “todo lo que predije se ha hecho realidad. Lo puedes escuchar por toda la ciudad”.

Sin duda, C.Tangana ha dejado de ser un nombre reconocible en un guetto muy pequeño. El interés ha crecido.

Oro y platino 📀💿 @alizzzmusic 2017/18 best preseason ever Una publicación compartida de JAY Z (@c.tangana) el 9 de Ago de 2017 a la(s) 12:19 PDT

“Marcas multinacionales en mi celular. Políticos pensando cómo contestar. Estrategia militar de marketing viral. No tengo tiempo para dramear”, nos cuenta en esa misma canción.

Para el que no le guste la pose de artista con ego y seguro de sí mismo y de su talento, que no de al play porque el crema lo está petando y lo sabe. “Soy el hombre del año, sé que todos los veis”, dice en Tiempo.

Puchito sabe que es su momento y está dispuesto a aprovecharlo y disfrutarlo.