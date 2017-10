Miley Cyrus y Camila Cabello la lian en Carpool Karaoke

Los que pensárais que el formato de Carpool Karaoke había muerto estábais muy equivocados: Miley Cyrus y Camila Cabello la han liado gordísima.

No juntas, eso sí, aunque hubiera sido un puntazo ver a ambas artistas cantando en el mismo coche. Ambas son protagonistas de los nuevos y jugosos vídeos de CBS con James Corden y de su rama exclusiva para Apple.

Empezaremos por Miley Cyrus. La solista acaba de lanzar su nuevo disco de estudio, Younger now, y lo ha promocionado subiéndose al coche del presentador de The late late show.

Allí ha reconocido que ya ha dejado atrás su famosa actuación en los premios EMA en los que se dió cuenta que si hacía algo controvertido todo el mundo hablaría de ella.

Miley también ha comentado que subirse a la bola de Wrecking ball es uno de los momentos de subidón de su vida y ha vuelto a presumir de lengua, aunque en esta ocasión para pegar unos cuantos sellos sobre cartas.

Por su parte Camila Cabello también se subió al asiento del copiloto del Carpool Karaoke aunque en su caso su conductor era Joe Jonas.

En este adelanto del vídeo que se puede ver en Apple Music, la ex componente de Fifth Harmony le recuerda al ex componente de Jonas Brothers cómo fue su primer encuentro y comparte con él una espectacular versión de Grease.

¡Bestial!