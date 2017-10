The Script, de concierto en España con LOS40

The Script volvía a la primera línea musical en septiembre con el lanzamiento de su nuevo álbum, Freedom Child.

La banda irlandesa ya está preparando la gira de presentación de este disco que llega a España de la mano de LOS40. Disfrutaremos de sus mejores temas en concierto en marzo de 2018: el 21 de marzo en el Sant Jordi Club de Barcelona, y el 22 en el Palacio Vistalegre [The Center] de Madrid.

Las entradas ya están a la venta a través de doctormusic.com y ticketmaster.es, también en Fnac, Viajes Carrefour y Halcón Viajes, por teléfono en el 902 15 00 25 y demás puntos de venta de la red Ticketmaster. El precio de las entradas es de 38 Euros (gastos de distribución no incluidos).

Con el listón muy alto tras su última gira en 2015, en la que nos presentaron No Sound Without Silence, el grupo regresa ahora para consolidar su éxito como una de las mejores bandas del pop-rock actual.

En 2018 nos esperan de nuevo dos conciertos cargados de hits, donde no faltarán temas como The Man Who Can’t Be Moved, We Cry o Hall of Fame, single en el que contaban con la colaboración de will.i.am (The Black Eyed Peas) y con el que conseguían más de 140 millones de visualizaciones en YouTube.