‘Songs of Experience’ de U2 llega en diciembre

U2 ha anunciado que justo dentro de un mes podremos disfrutar de su nuevo disco. El grupo lanza el 1 de diciembre Songs of Experience, su decimocuarto álbum de estudio, con trece nuevas canciones para deleite de sus seguidores.

De Songs of Experience ya hemos podido escuchar You’re The Best Thing About Me y Get Out of Your Own Way, dos grandes temas que no hacen sino avalar la teoría de que U2 sigue siendo la banda de rock más importante de nuestra era.

Este nuevo disco se grabó entre Dublín, Nueva York y Los Ángeles y se terminó a principios de 2017.



Songs of Experience aborda su temática desde la perspectiva que el irlandés Brendan Kennelly (poeta, novelista y profesor) le ofreció a Bono en forma de consejo: “…escribe como si estuvieras muerto”. El resultado es una colección de canciones en forma de cartas íntimas a lugares y a personas cercanas al corazón del cantante: su familia, amigos, fans y para sí mismo.

Songs Of Experience es el compañero de la anterior edición lanzada en 2014, Songs Of Innocence, los dos títulos toman su inspiración de una colección de poemas, Songs of Innocence and Experience, del poeta místico británico del siglo XVIII, William Blake.

Para la producción del disco, Bono y los suyos han contado con Jacknife Lee y Ryan Tedder, además de con Steve Lillywhite, Andy Barlow y Jolyon Thomas.

En cuanto al arte del disco, muestra en su portada a los hijos adolescentes de los miembros de la banda, Eli Hewson y Sian Evans en un imagen que es obra del artista visual Anton Corbijn.

CANCIONES DE SONGS OF EXPERIENCE

1. Love Is All We Have Left 2. Lights of Home 3. You’re The Best Thing About Me 4. Get out of Your Own Way 5. American Soul 6. Summer of love 7. Red Flag Day 8. The Showman (Little More Better) 9.The Little Things That Give You Away 10. Landlady 11. The Blackout 12. Love Is Bigger Than Anything in Its Way 13. 13 (There is a Light)

U2, en concierto

La promotora Live Nation también ha dado a conocer las fechas de la gira norteamericana de U2 eXPERIENCE + iNNOCENCE Tour que comienza el 2 de mayo. Para conocer los detalles de su gira mundial (y su -ojalá- paso por España) habrá que esperar a 2018.