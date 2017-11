Gracias a ‘Despacito’ ahora tenemos colaboraciones como la nueva de Abraham Mateo

El éxito global de Despacito ha conseguido muchísimas cosas, marcará un antes y un después en la música urbana, en la música latina y, también, en las colaboraciones.

De no ser por lo que ha conseguido Luis Fonsi, seguramente no estaríamos hablando de lo nuevo de Abraham Mateo que está a punto de estrenar nuevo single, Háblame bajito, en esta ocasión no con ningún cantante latino de reggaeton o electrolatino sino con un veterano del hip hop: 50 cent.

Será este 1 de diciembre cuando podamos escuchar la colaboración entre dos artistas que, a priori, no hubiéramos imaginado nunca juntos por lo mucho que les separa.

No vienen del mismo género, ni comparten idioma, ni cultura, ni siquiera edad. Cuando el gaditano nacía, el rapero ya estaba sentando las bases de su carrera musical.

Ahora comparten un mismo camino. De hecho ya han grabado un vídeo que para Abraham ha sido la realización de un sueño. “Mi sueño comenzó en Cádiz interpretando una canción de 50cent y hoy estoy en Nueva York rodando con él”, escribía hace quince días.

Es la magia de la música, que guarda la capacidad de sorprendernos. Y que conste que hay un tercero porque a esta pareja se le une Austin Mahone que ya sabe lo que es esto de mezclar culturas (ya tuvo su canción con Pitbull).

El caso es que Abraham Mateo, desde que decidió irse a Miami ha orientado su carrera a otros derroteros mucho más internacionales. Eso sí, sin olvidarse de donde viene y disfrutando de cada momento ‘español’ como el que vivió en los Latin Grammy hace unos días junto a paisanos y amigos como C.Tangana.

Y no es lo único que hace por allí porque colabora también en el nuevo single de las hermanas mexicanas Ha*Ash, 30 de febrero y en el de Pitbull, Jungle. Está claro que atraviesa un buen momento.

Él insiste en que últimamente se mantiene en silencio pero trabajando y parece que todo ese esfuerzo está empezando a dar resultado.