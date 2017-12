Estas son las nuevas canciones que nos trae diciembre 2017

Entre villancico y villacinco también nos gusta escuchar una canción pop. Musicalmente, diciembre no tiene por qué sonar a Campana sobre campana ni a Los peces en el río, que también. Pero el último mes del año también nos trae grandes canciones.

Colaboraciones como la de Ed Sheeran con Beyoncé o el nuevo tema de U2. Y si tienes frío, ¿qué mejor manera de entrar en calor que con lo nuevo de Juan Magán y Belinda?

¿Aún no has escuchado las nuevas canciones que trae diciembre? Dale al play y disfruta de la lista.

Perfect Duet - Ed Sheeran y Beyoncé

El británico se une a Queen B para sacar una nueva versión de su single Perfect. La voz de Beyoncé queda como anillo al dedo en la canción más romántica de Divide. Eso sí, echamos de menos en la canción que la diva saque todo el potencial de su voz.

Déjate Llevar - Juan Magán y Belinda

Con la cantidad de dúos que han protagonizado Juan Magán y Belinda juntos, más que colaboración lo podemos llamar tradición. El cantante electrolatino se une de nuevo a la artista mexicana para cantar Déjate Llevar, un tema con toques tropicales que cuenta también Manuel Taurizo, el creador de Una Lady como tú, y con Snova y B-Case.

So Far Away - Martin Garrix, David Guetta, Jamie Scott y Romy Dya

Martin Garrix y David Guetta se unen para crear So Far Away. Un tema que cuenta con las voces de Jamie Scott y de la desconocida Romy Dya.

Love Is Bigger Than Anything In Its Way - U2

U2 se ponen tiernos en Love Is Bigger Than Anything In Its Way. El grupo irlandés canta un tema de lo más romántico y, realmente, no tiene desperdicio. Con una base de piano, la voz de Bono se adapta perfectamente al sonido.

Satellites - Robbie Williams

El bueno de Robbie ha lanzado Under The Radar volumen 2. Como en las buenas sagas de películas, el artista británico ha continuado con la línea musical del volumen 1. Prueba de ello es Satellites, un tema que te envolverá.

Miss You - Louis Tomlinson

Louis Tomlinson también está probando suerte como solista tras la separación de One Direction. El cantante ha sacado Miss You, un tema 100% pop que gustará a los seguidores de la Boy Band.