Justin Timberlake y otros regalos de los reyes magos en 2018

Cinco años han pasado desde que Justin Timberlake publicó The 20/20 Experience - 2 of 2 y después de media década sus seguidores pensaban que no iba a haber un nuevo disco de estudio.

Pero lo habrá y llegará mucho antes de lo que nos imaginábamos.

El solista estadounidense ha confirmado que Man of the woods será su nuevo proyecto discográfico y que se pondrá a la venta el próximo 2 de febrero convirtiéndose en el cuarto trabajo de estudio de Justin Timberlake.

"Este álbum está muy inspirado por mi hijo, mi mujer, mi familia, pero sobre cualquier otra cosa que he compuesto nunca, por el lugar del que procedo. Y es muy personal" explica JT en el vídeo de apenas un minuto en el que aparece acompañado de su mujer Jessica Biel y el productor Pharrell Williams.

El inicio de 2018 de Justin Timberlake va a estar plagado de grandes momentos ya que al lanzamiento de este álbum, cuyo primer vídeo podremos ver este mismo viernes, hay que sumar su esperadísima actuación en la Super Bowl.

El regalito de reyes magos que nos traerá Justin Timberlake promete no ser el único en estos primeros días del año si hacemos caso al perfil en IG de Ariana Grande.

"Hmmm you can feel it feel it" se escucha en el teaser que la solista de Boca Ratón (Florida, Estados Unidos) ha publicado en sus redes y cuyo estreno podría estar más cerca de lo que creíamos.

Este single sería el adelanto de un álbum que llegará a lo largo del 2018: "Empecé el disco hace casi un año y quiero seguir creando por lo que aún no está terminado. Quiero tomarme el tiempo que me merezco y estar preparada para darlo todo lo más pronto posible".

A todo esto hay que sumarle el inminente lanzamiento del debut en solitario de Camila Cabello que llegará el próximo 12 de enero.

Un disco que está llamado a convertirse en uno de los más vendidos del año y que estará en las cartas a los reyes magos de miles de camilizers en España.