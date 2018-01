Paris Hilton se casa con Chris Zylka

La soltera y millonaria más famosa del mundo ha decidido dar un paso adelante: Paris Hilton se casa.

El afortunado en llevarse el amor de la rica heredera es, Chris Zylka, un joven actor estadounidense que es conocido por su participación en la serie de la HBO, The Leftovers.

Lo más sorprendente es la rapidez con la que se da este compromiso, la joven ha tenido muchos novios y ha estado mucho más tiempo con alguno de ellos. Sin embargo, con Zylka no lleva ni un año y el amor parece ahora sí que ha triunfado.

Fiel a sus estridencias y actuaciones poco convencionales, Hilton se ha comprometido con su novio en plena pista de esquí.

I said Yas! 👰🏼💅🏼💍💎 So happy & excited to be engaged to the love of my life. My best friend & soulmate.