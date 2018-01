J Balvin ft Jeon & Anitta - Machika [2018]

No está anunciado pero están las banderas y está el balón y eso aumenta la idea de que este nuevo grito de guerra será el que oigamos en el próximo Mundial de Rusia 2018. Claro que eso de “estoy muy borracho y no puedo más”, no sea la frase que muchos esperarían escuchar en un evento deportivo como ese.

Este vídeo, con una estética a lo Mad Max, tiene como protagonistas a tres tribus apocalípticas capitaneadas por J Balvin, Jeon y Anitta.

Balvin y Anitta ya tienen una historia común con varias colaboraciones a sus espaldas pero es la primera para Balvin y Jeon que tienen una historia personal. Él mismo nos contó cómo le conoció en el gimnasio antes de trabajar juntos.

Harold Jiménez se ha puesto al frente de la dirección de estas imágenes donde no se ha escatimado en producción y no sólo lo decimos por el vestuario y maquillaje que se ha utilizado.

Rodado en la Hidroeléctrica de Pescadero-Ituango en el norte de Antioquía (Colombia) con más de 150 personas entre músicos, bailarines (llegados directamente desde Los Ángeles), actores y extras.

Y pese a ese cambio de contexto que estamos acostumbrados a ver en los vídeos de música urbana, hay tópicos como sensualidad femenina y motores.

Aunque Mi gente ha dejado el listón muy alto, está claro que Machika tiene todas las papeletas para igualarlo e, incluso, superarlo. Apréndete la palabra porque la vas a gritar mucho en los próximos meses.