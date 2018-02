Selena Gomez, Maluma y su ‘no colaboración’… ¿Es justo culpar a Justin Bieber?

Hace unos días Maluma volvió a sacar el tema de su ‘no colaboración’ con Selena Gomez en una entrevista en Entertainment Tonight. Cuando le preguntaron por el tema él no dudó en contestar.

“Sí, estábamos en contacto. Le dije que quería hacer algo con ella y no sé por qué se paralizó todo”, explicó.

Y para entender la historia hay que retroceder hasta hace casi un año cuando la cantante publicó una foto que no llamaba la atención más que por su comentario: “Vente pa’ca”. En ese momento esas palabras hacían referencia al single que publicaron en aquel momento Maluma y Ricky Martin.

Vente pa' ca Una publicación compartida de Selena Gomez (@selenagomez) el Ene 7, 2017 at 12:40 PST

Luego fue el colombiano en el que dejaba caer en las entrevistas que le gustaría cantar con ella. Se empezaron a seguir en redes sociales. Pero, desde entonces nada.

La colaboración nunca llegó aunque muchos siguen esperando, sobre todo, después del boom que el último año han tenido las colaboraciones spanglish encabezadas por Despacito.

Y ahí llegamos porque aunque Justin Bieber le dijo que sí a Luis Fonsi, muchos medios insisten en decir que el ‘no’ de Selena a Maluma es influencia de Bieber. Parece que la ruptura de conversación entre ellos llegó cuando Jelena volvió a retomar su relación.

Claro que en este tiempo no sólo ha cambiado la vida sentimental de Selena. Ha pasado por un trasplante de riñón, por una ruptura con The Weeknd, sesiones de terapia para tratar su ansiedad, un enfado con su madre... Así que, lo de acusar a Bieber parece algo simplista.

Maluma tampoco aclaró mucho. “No sé, ella estaba trabajando en su álbum… pero sería un placer tener la oportunidad de trabajar con ella”.

Aunque Selena ha dejado de seguirle en redes, no debería tenérselo en cuenta porque, en realidad, ha dejado de seguir a casi todo el mundo.

Es cierto que está trabajando en nueva música pero sin plazos ni demasiadas expectativas depositadas. Así lo confirmaba en su última entrevista con Harper’s Bazaar.

@harpersbazaarus Una publicación compartida de Selena Gomez (@selenagomez) el Feb 7, 2018 at 2:19 PST

“No me siento lo suficientemente segura del lugar en el que está mi música ahora mismo. Si tardo 10 años, pues 10 años serán. No me importa”, aseguraba, “en estos momentos estoy super intencionadamente concentrada en las otras cosas que estoy haciendo”.