Justin Timberlake consigue el peor dato de audiencia de la década con su Super Bowl

Resultados agridulces para Justin Timberlake en la Super Bowl. El cantante ha recibido malas críticas, no ha conseguido las cifras de venta esperadas y el dato de audiencia cosechado es el peor de la década.

A pesar del gran espectáculo que dio, el artista no ha convencido del todo en el Halftime Show. Interpretó hasta diez temas en apenas quince minutos, su homenaje a Prince ha sido muy polémico y hubo casi más baile que voz.

La audiencia lo ha notado. Los resultados comerciales son peores que los años anteriores, ha caído hasta los 106,6 millones de espectadores.

(2017) - 117,5 millones. Justin Timberlake (2018) - 106,6 millones.

Respecto a las ventas y las reproducciones de los temas interpretados, Justin Timberlake ha conseguido subir un 534% y un 214% respectivamente en Estados Unidos. Buenos datos, pero se esperaba más.

Sin embargo, hay que tener en cuenta que Timberlake sólo interpretó un tema de su nuevo disco, Filthy. A pesar de todo, Say Something es un disco con buenas canciones y está teniendo buena acogida. Quizá no la esperada, pero no por ello negativa.