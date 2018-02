Camila Cabello no cantará nada de Fifth Harmony en su gira

A estas alturas nadie puede negar que Camila Cabello tiene una exitosa carrera musical en solitario. La cantante de 20 años ha coronado casi todas las listas musicales del mundo con su “Havana oh na na”, incluyendo la de LOS40. ¡Y no nos extraña!

Además, su disco debut, Camila, también consiguió colocarse en el top de la lista internacional Billboard. ¡Casi nada! Vamos, que la artista está demostrando que no se le da nada mal ir por libre.

Es más, la artista ha cortado toda relación con su ex grupo Fifth Harmony. De hecho no esperéis escuchar una canción de la girl band en algún concierto de Camila.

Cuando el medio estadounidense NME le preguntó si piensa cantar alguna canción de Fifth Harmony cuando esté de gira, Cabello respondió claramente: “No, no…Definitivamente no”.

“A veces los artistas intentan reinventar sus antiguos éxitos grupales cuando salen de gira, para sentirse relevantes de nuevo. Honestamente, nunca he pensado eso. No sé, siento que este es un nuevo capítulo para mí”, asegura Cabello a NME.

Puede que Camila no cante ninguna de las canciones de su antiguo grupo, pero no hay por qué preocuparse: tiene canciones de sobra para hacer un concierto.

Además, teniendo en cuenta la “pullita” que le dedicaron sus ex compañeras en los últimos VMAs, cuando lanzaron para atrás un maniquí que hacía de quinto miembro del grupo. Quién sabe si con el tiempo Camila y las cuatro chicas que ahora componen Fifth Harmony vuelven a llevarse bien. Incluso a colaborar.

Camila Cabello anuncia las fechas de su gira

Camila Cabello ha anunciado este 14 de febrero algo muy esperado por sus camilizers: las fechas y las ciudades de su gira mundial. Pero no os hagáis muchas ilusiones porque la ex Fifth Harmony no pasará por España.

La gira, Never Be The Same Tour, que dará comienzo en el 9 de abril en Vancouver (Canadá) solo visitará, de momento, dos países europeos: Reino Unido y Países Bajos. Habrá que esperar si se anima a pisar alguna ciudad en nuestro país.