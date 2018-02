¿Aún no has escuchado las nuevas canciones que nos trae febrero?

Con febrero no solo llegan los carnavales, también una larga lista de nuevas canciones. El segundo mes del año nos deja grandes temas que, quién sabe, quizá se conviertan en los éxitos de este 2018.

Dua Lipa, Maroon 5, Muse o Melendi son solo algunos de los artistas que se han animado a sacar canción este mes. También tenemos colaboraciones como la de Becky G con Sean Paul y David Guetta o covers que nos ponen la piel de gallina como el Miedo de Amaia Romero –la ganadora de OT 2017-.

¿Aún no has escuchados las nuevas canciones de febrero? Dale al play y disfruta.

Dua Lipa - Whethen. La diva definitiva de la Generación Z se suma a poner música al último capítulo de la saga Cincuenta Sombras de Grey. Con Whethen, un tema donde la base electrónica se mezcla con la característica voz de la artista inglesa.

Julia Michaels - Heaven. Desde que sacó Issues, no podemos quitarnos de la cabeza a Julia Michaels. La compositora de 24 años se ha convertido en todo un fenómeno y su nueva canción Heaven es prueba de que nos encontramos ante una de las artistas del momento.

Iggy Azalea feat Quavo - Savior. La rapera saca nuevo tema, Savior. Se trata de la primera canción de su próximo álbum, Surviving The Summer. Para ello cuenta con la colaboración de Quavo. ¡Y no suena nada mal!

Tinashe feat Future - Faded Love. Ya teníamos ganas de escuchar algo nuevo de Tinashe. Ahora, por fin, podemos. Faded Love tiene algo que engancha. ¿Será la repetición una y otra vez de las mismas frases?

Noah Cyrus feat Mo- We Are... La hermana pequeña de Miley Cyrus está labrándose una buena carrera musical. Noah sabe con quiénes colaborar y qué tipo de música cantar. Junto a la cantnate danesa Mo, We Are... se convierte en una canción que transmite buen rollo, a pesar de su letra.

Maroon 5 - Wait. Maroon 5 no para de sorprendernos. Adam Levine y el resto de la banda han sacado Wait. ¿Y de qué habla esta canción? Sobre un chico que ama a su novia, pero que sabe que no es suficientemente bueno para ella y debe dejarla marchar.

Marshmelo feat Anne Marie - Friends . Uno de los DJs más solicitados del momento, Marshmello, se une a Anne Marie para lanzar Friends.

Yandel feat Maluma - Solo mía. Dos de los artistas latinos del momento se unen. Si Maluma antes decía que no le importaba tener una relación de cuatro, ahora no quiere compartir a su pareja con nadie en Solo mía.

Carlos Vives - Nuestro Secreto. Carlos Vives se pone tierno en su nueva balada. Dejando atrás La Bicicleta, el colombiano canta una bachata que rompe en el estribillo.

Para que nadie se entere - Morat. El grupo colombiano lanza nuevo single. Un tema mucho más tranquilo de lo que estamos acostumbrados a escuchar de ellos y que funciona como balada.

Sean Paul, David Guetta, Becky G - Mad Love. Este mes tampoco podía faltar una canción en spanglish. Viene de la mano de este trío. Un tema que nos hará bailar en las pistas de baile. Sino tiempo al tiempo.

Amaia Romero - Miedo. Amaia de España - ya podemos llamarla así pues se ha alzado con el título de ganadora de OT 2017, nos dejó a todos sin palabras tras interpretar Miedo de M Clan.

Sofía Reyes, De La Ghetto y Jason Derulo - 1,2,3. Una de las canciones más pegadizas viene de la mano de Sofía Reyes. La mexicana se une a Jason Derulo y De La Ghetto para ponernos a ¿contar? 1,2,3..