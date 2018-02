5 razones que explican por qué la banda sonora de Black Panther es nº1 de ventas

Estados Unidos sigue siendo el país de referencia si hablamos de música (vale, junto al Reino Unido). Queramos o no, su lista de ventas acaba marcando lo que acaba sucediendo en otros países.

Así que, todo indica que la banda sonora de Black Panther dará mucho que hablar ahora que ha conseguido desbancar a Justin Timberlake del nº1.

Para los que no entiendan el éxito de estas canciones, hemos recopilado 5 razones que lo justifican.

#1. Éxito de la peli

Esta producción de Marvel y Walt Disney ha conseguido, en Estados Unidos, convertirse en el segundo mejor estreno de la historia en cuatro días. Y esa alta expectación se ha trasladado a su música. Un estreno sólo superado por Star Wars: El despertar de la fuerza.

#2. Buen momento para las bandas sonoras

Parece que la música de cine está cobrando importancia en Estados Unidos. En los últimos 10 años sólo ha habido dos veces en las que tres bandas sonoras han estado en el top 5 y esta es una de ellas.

En el puesto número 5 nos encontramos con el álbum de 50 sombras liberadas y en el nº3 con el de El gran showman que ya ha estado liderando la lista dos semanas.

Y como decíamos, el nº1 lo ocupa esta semana la banda sonora de Black Panther.

#3. Kendrick Lamar

Si hay un nombre clave en esta producción es el de Kendrick Lamar que, aunque a este lado del charco, todavía no ha conseguido la misma repercusión que en su país, no podemos negar su éxito. En los Grammy dejó claro que en cuestión de R&B y Hip Hop, en estos momentos, él es el rey, por encima de Jay Z.

Él, junto a Anthony ‘Top Dawg’ Tiffith, se ha encargado de dar forma a esta colección de canciones que le han otorgado a la peli una personalidad muy específica.

#4. Álbum histórico

Entre otras cosas, esta banda sonora ya ha hecho historia. Ha sido la primera vez que el Universo Marvel ha integrado múltiples grabaciones originales específicamente para una película. Y eso, al final, se agradece.

#5. Grandes nombres

Por supuesto, Kendrick Lamar es el gran protagonista de esta banda sonora pero la ha compartido con otros colegas que no podemos perder de vista como The Weeknd (Pray for me), SZA (All Stars), Future, Jack Roy y James Blake (King’s Dead) o Travis Scott (Big Shot).