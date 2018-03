Estas son todas las canciones nuevas de marzo que debes escuchar

“Huele a aire de primavera…” bueno, quizá todavía no, pero marzo ya ha llegado. Cada vez queda menos para que podamos disfrutar sin problema del sol, despojarnos de las mil capas que llevamos encima y sentarnos en las terrazas de los bares durante horas y horas.

Ha llegado la hora de decir adiós al invierno (aunque nos haya regalado temazos como estos) y qué mejor manera que hacerlo escuchando las canciones nuevas que trae marzo. Quién sabe, quizá entre todas ellas se encuentre la próxima canción del verano (teniendo en cuenta que el año pasado a estas alturas Despacito ya llevaba tres meses arrasando).

Marzo promete ser un mes lleno de novedades: desde la vuelta de Meghan Trainor hasta lo último de Nicky Jam, pasando por Rozalén. ¡Dale al play y disfruta!

DJ Khaled - Top off (ft. Future, Jay Z y Beyoncé. Con semejante lista de colaboraciones no podíamos empezar por otra canción que por el nuevo hit de DJ Khaled (sí, el que repite lo de "best music"). Si no os gusta demasiado el hip-hop armaos de paciencia porque Beyoncé no canta hasta el final.

Meghan Trainor – No excuses. Meghan Trainor se deja de excusas y lanza nuevo single. Tras más de un año desaparecida del panorama musical, la estadounidense vuelve súper bailable y lleno de ritmo. De hecho, esta canción con mensaje feminista, encaja mejor en su primer disco, Title, que en el segundo, Thank You. Y es que, tal y como le dijo Meghan a nuestro Xavi Martínez en LO+40, ella es la misma de siempre: “Yo no hago como Taylor Swift que dice que la vieja Taylor se ha ido.

Nicky Jam y J Balvin - X. Empezamos a pensar que J Balvin es capaz de estar en más de un sitio a la vez porque la cantidad de colaboraciones que lanza en un año no son normales. O tiene el poder de duplicarse o no entendemos nada. Esta vez en X se une junto a Nicky Jam en un tema que no termina de explotar.

Diplo, Lil Yatchy, Santigold – Worry No More. Diplo se une junto a Lil Yatchy y Santigold en Worry No More. El estadounidense juega con los sonidos de la base, simples y limpios, para hacernos a todos bailar.

La Pegatina y Rozalén – Algo está pasando. ¡Cómo nos gusta el buen rollo que desprende La Pegatina! Sus canciones, marcadas por el sonido de las trompetas del fondo, nos sacan siempre una sonrisa. Más si cuenta con la colaboración de Rozalén, una de las voces más bonitas de la música española actual.

Karol G – Pineapple. Que no te despiste el nombre de la nueva canción de Karol G, Pineapple, que la colombiana canta en español. Con un sonido urbano, la joven de 27 años nos trae un tema de lo más pegadizo. Una vez que lo escuchas no puedes parar.

Marshmello y Logic - Everyday. Marshmello se une junto al rapero Logic para hablar sobre lo importante que es no darse nunca por vencido en la industria de la música. Un tema dedicado a todos sus fans.