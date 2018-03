El reto: ¿qué es esto, reguetón o copla?

No te creas tan listillo. Comprueba tus conocimientos musicales con nosotros porque una cosa tenemos que decirte: el reguetón no es tan moderno.

Si nos fijamos en las letras, no es sencillo diferenciar entre Bad Bunny y Conchita Piquer. Y así hasta el infinito. Así que no seas vago, ponte a ver si tienes idea de música o asume por fin que no tienes ni idea de quién es Ozuna o qué canta Rocio Jurado.