La doble de Shakira aparece en ‘First Dates’ buscando a su Piqué: “Tenemos un aire”

María, una peruana de 38 años, visitó el restaurante de 'First dates' para tener una cita a ciegas.

Tan a ciegas que el propio Carlos Sobera le pidió que se tapara los ojos para que, durante toda la cena, la pasara sin ver a su pareja y viceversa.

"Se ríen porque me comparan con ella"

Por lo que Sergi, el soltero que le buscaron no pudo ver el parecido de María a Shakira, o eso contó ella:

"Hace poco fui a un restaurante a cenar con un amigo y me dijeron que me parecía mucho a Shakira. Entonces, claro, se ríen porque siempre me comparan con ella".

Vosotros mismos podéis juzgar si existe tal parecido o no.

No encontró a su Piquetón

La cuestión es que durante la noche a ciegas, Sergi y María quisieron tocarse para conocerse un poco más y a ella le disgustó que él tuviera las manos sudadas: "Me da mucho asco".

Finalmente, él tuvo claro que no querría repetir cita con ella y ella lo mismo: "No tenemos muchas cosas en común.