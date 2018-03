¿Qué nos quiere decir Taylor Swift con todos estos mensajes ocultos de ‘Delicate’?

Ver un videoclip de Taylor Swift nos gusta, pero descubrir los mensajes ocultos y las indirectas que deja la cantante en ellos, nos encanta. El primer video de Reputation, Look What You Made Me Do, estaba lleno de simbología Swift; el segundo, …Ready For It? nos daba pistas de lo que sería su nuevo trabajo; y en el tercero, End Game, ¡hasta podíamos leer el nombre de sus gatos!

Por supuesto, Tay no ha querido defraudar en su cuarto videoclip, Delicate, y nos ha dejado unos cuantos mensajes escondidos. De este modo, como si se tratase de un libro de ¿Dónde está Wally?, miles de swifities se han lanzado al desafío de buscarlos e intentar darles un significado.

Para empezar, el vídeo es una metáfora de lo que siente la buena de Tay al estar tan presionada mediáticamente. Al comienzo del videoclip aparece rodeada de guardaespaldas sin que nadie pueda acercarse a ella. A pesar de ello, consiguen atacarla por la espalda. ¿Una referencia a aquel locutor de radio que la acosó?

Tras ello, Tay se mete en una habitación y cuando sale, por arte de magia, es invisible. Puede tratarse de una metáfora del pasado 2017, cuando Swift decidió alejarse de la vida pública y “hacerse invisible” en redes, donde decidió borrar todas sus fotos y dedicarlas exclusivamente a contenido promocional.

¿Y qué hace la Taylor invisible? Todo aquello que le hace ser ella misma: bailar, cantar y pasáserlo bien. Pero lo más interesante para los fans de esta parte del videoclip son los pequeños de talles. ¡Mira, mira!

Para empezar, volvemos a ver la serpiente. Aquel símbolo que utilizaron los fans se Kanye West para acosar a Swift en las redes sociales y que finalmente la artista ha hecho suyo. Esta vez vemos al reptil en forma de anillo.

También hay referencia al otro animal favorito de Swift: el gato. De hecho, el hotel que aparece en el vídeo se llama: Delicat. Deli-Cat. Para aquellos y aquellas que aún no lo hayan pillado “cat” es gato en inglés. De nada.

En las pantallas aparece el nombre del hotel: "Delicat" /

¿Y qué dicen los grafitis que aparecen atrás de Swift? En el primero podemos leer “Track 5”, justo la posición de Delicate en el disco.

En los grafitis del vídeo se puede leer "Track 5" /

Pero Tay también se acuerda de su chico, Joe Alwyn, en el nuevo vídeo. Hay una clara referencia a él en el cartel del restaurante que aparece: “Joe’s Deli”.

En el cartel del fondo se puede leer "Joe's Deli" / Youtube

¡Y no es la única referencia a Joe! Al principio del vídeo, una persona vestida de negro le entrega una nota. En la canción de So It Goes, otro de los temas de Reputation, dice que su novio viste de este color. ¿Y qué lleva Swift en la mano al final cuando entra en el bar? La nota del principio. Podemos intuir que en la nota estaba escrito uno de los fragmentos de la canción: “Dive bar on the East Side, where you at? Come here, you can meet me in the back” (En el bar del lado Este, ¿dónde estás? Ven aquí, puedes verme en la parte de atrás)

Con una sonrisa –posiblemente al ver a su chico- Taylor entra al bar, quitándose siendo de nuevo visible y aceptándose tal cual es.