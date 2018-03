Marwan: “El reggaeton tiene un ritmo poderoso y por eso ha triunfado”

Marwan es uno de esos cantautores de nuestro país que empezó luchando por hacerse un hueco y lo consiguió. Fichó por Sony y se coló en las listas de ventas.

Y entre canción y canción, escribe poemas, de esos que todo el mundo puede entender y puede encontrar un punto de conexión. Porque habla de esos sentimientos que todos experimentamos en alguna ocasión, especialmente el amor.

Los amores imparables, así se llama su último libro que habla de eso, de amores, de los buenos y los tóxicos. De los arrebatados y los que se cocinan a fuego lento.

Pero también habla de los problemas sociales con los que convivimos, o la repercusión de las redes sociales. Y sobre esos temas le he hecho elegir, porque soy así de mala y me gusta poner a elegir a los que suelen reflexionar, porque tienen criterio.

#1. El momento de acabar una poesía o el momento de acabar una canción.

Una canción, es que es más difícil.

#2. Un like en Instagram o una visita en youtube.

Las dos están bien, la verdad. El amor de la gente. Me gusta más mirar youtube, Instagram es divertido pero el vídeo mola más que una sola imagen.

#3. Si pudieras quitarles la presidencia: Trump o Rajoy.

Trump, la verdad, por la repercusión. Aparte, Rajoy, te puede gustar o no, a mí no me gusta, pero se ve que puede tener unas ciertas sensibilidades, tiene cosas positivas, estoy seguro. Pero Trump tiene tanto ego, está tan loco, que está envenenando el mundo en todos los sentidos y Rajoy, no.

#4. Amor o pasión.

Me quedo con un amor que empiece con una buena pasión.

#5. Un domingo por la noche o un lunes por la mañana.

Un domingo por la noche.

#6. Una canción para llorar o una canción para reír.

Una canción para llorar porque la risa aparece más en el día que el llanto. Nos cuesta más llorar y cuando una canción desata algo es mejor. Yo creo que la risa es más accesible que el llanto. Con el día a día estamos compungidos y nos cuesta más llorar.

#7. Una palabra adecuada o un gesto grandilocuente.

Una palabra adecuada. Las palabras son muy necesarias.

#8. Una segunda vida para: ser mujer o ser presidente.

Para ser mujer. Me encantaría ser mujer para ver qué sentís, cómo sois. Yo creo que en otra vida ya he sido mujer.

#9. Alejandro Jodorowski o Federico García Lorca.

Me quedo con los dos aunque es cierto que tengo más influencia de Jodorowski, me flipa su sabiduría. Aunque Lorca es absolutamente tremendo. En realidad es como elegir entre papá o mamá.

#10. Un flechazo o un amor a fuego lento.

Un amor a fuego lento. Hay un amor muy arrebatado en el libro que también se ha ido conociendo a fuego lento. Es el último que he vivido yo y es el mejor. Aunque un flechazo es un pelotazo increíble y es una maravilla.

#11. Un reggaeton o una melodía pop

Una melodía pop, aunque el reggaeton me mueve, me gusta. A veces me pongo reggaeton. Estoy en casa trabajando y a lo mejor me puedo poner un tema de reggaeton, hay algún tema que me mola, rítmicamente. Las letras son infames pero hay cosas que rítmicamente te mueven las caderas directamente.

Hay algún reggaeton de Calle 13 con un letrón… Pero hay otros que tienen una letra infame y me los pongo. Hay uno de Ricky Martin con Maluma, Vente pa’ca, que la letra no me gusta (aunque no es de las peores) pero la melodía y el ritmo me gustan. El reggaeton tiene un ritmo poderoso y por eso ha triunfado.

#12. Un amor imparable o un amor con rutinas.

Un amor con rutinas porque el imparable es tóxico al final aunque tiene sus momentos también de hermosura. Claro que si me dices un amor de rutina, me quedo con el otro porque si solo hay rutina, es un horror.