Blue Jeans: “Me gusta mucho Aitana que es lectora mía”

Blue Jeans es uno de los autores de novela romántica juvenil más prolíficos y con más éxito de nuestro país. Pero no ha querido acomodarse y se ha lanzado a probar un género diferente, un género que le enganchó desde niño y que puede marcar su futuro en la literatura. Hablamos del misterio.

La chica invisible es su nueva novela. Cuenta la historia de un pueblo en el que se produce el asesinato de dos jóvenes de 17 años y el suicidio de una profesora. ¿Está todo relacionado? ¿Hay un asesino en serie?

Julia es la Miss Marple del sevillano que, junto a un amigo un tanto friki, deciden investigar y ayudar en el caso. Pero que nadie se asuste que no es una novela tan diferente a lo que nos tiene acostumbrados.

Hay misterio, hay amor, y música con guiños al K-Pop y Operación Triunfo y de todo eso he hablado con el autor en una charla que me demuestra, una vez más, que Blue Jeans está conectado a la actualidad más juvenil a la que se acerca desde el punto de vista más moderado.

Ha llegado por fin tu novela de misterio, ¿cómo te sientes?

Estoy más nervioso que otras veces, estoy expectante, a veces tenso, porque el tema de qué opinarán ahora los lectores para mí es muy importante. Aunque mantiene la esencia de Blue Jeans, el hecho de que un asesinato sea el centro de la historia hay que ver si al lector le gusta.

Tú que eres muy de documentarte, ¿cómo lo has hecho en esta ocasión?

Tengo la suerte de que mi padre es procurador de los tribunales y mi madre sabe tanto como él de este tema porque ha trabajo con él 30 años. Han sido cientos de conversaciones telefónicas para no equivocarme sobre cómo se plantea la escena de un crimen, cuál es el papel del juez, qué pasa con el forense, dónde llevan el cadáver… en todo esto no te puedes equivocar.

Misterio en un pueblo pequeño

Leía la novela coincidiendo con la maratón que me he dado este mes de Pequeñas mentirosas. Tú tienes tu propia Aria, ¿te gustó la serie?

Me gustó sobre todo el principio cuando pensábamos que Alison estaba muerte. Las dos o tres primeras temporadas están muy bien pero luego los guionistas se vuelven locos, se lían, hay un montón de cosas que quedan sin solucionar temporada a temporada y yo me enganché.

Me quedó con Aria porque lo votaron los chicos en twitter. Les pregunté cuál de las chicas de Pequeñas mentirosas les gustaba y ganó Aria.

Blue Jeans tiene a su propia Aria. /

Coincides con la serie en que se desarrolla en un pueblo pequeño donde todo el mundo se conoce y donde los secretos están al orden del día, ¿has vivido en algún sitio así?

Sí, en mi pueblo, Carmona. Al principio dudaba si ciudad o pueblo pero para que la historia tuviera sentido tenía que ser un pueblo. Luego pensé que tenía que ser Carmona, pero no hablo muy bien de la gente del pueblo y creí que alguien se lo podía tomar a mal. Así que, decidí no ponerle nombre al pueblo aunque en mi cabeza tenía a Carmona. No quiero que nadie entienda lo que no es.

Hay un periodista que, a lo mejor, se parece mucho al periodista de mi pueblo y no quiero que el pobre Antonio diga ‘¿estabas pensando en mí cuando has hecho esto?’.

Hablando de periodistas, hay una crítica al sensacionalismo en la cobertura de los sucesos.

Totalmente, lo estamos viendo. El periodista siempre se intenta anticipar. Se dicen cosas que luego la policía no las trata de esa manera. En seguida se especula, se culpabiliza a gente… la prensa y las redes sociales… me interesaba tratarlo porque está pasando en la realidad. Se acusó al padre del niño Gabriel.

De hecho en los agradecimientos lanzas un mensaje de ‘stop’ a los linchamientos en redes.

Lo he sufrido. Sufrí un linchamiento en twitter y todos los días hay un linchamiento público de gente que ni te conoce ni sabe nada de tu vida. Por desgracia tuve una movida grande el año pasado, en twitter, de acusaciones y se convirtió en una bola que se hizo más grande.

¿Cómo lo solucionaste?

Se solucionó contestándole a los que más retuits tenían, invitándoles a que eso se lo dijeran a un juez. La gente empezó a borrar comentarios y se fue apagando al día siguiente. Me pone nervioso todas las cosas que se dicen de la gente sin saber. Pasó con Los Javis con lo de Dulceida, que yo no soy defender suyo y se ha podido equivocar, pero son linchamientos tan bestias que muchas veces te preguntas si merece la pena. Las redes sociales se han convertido en una jungla.

Le ha pasado también a algún concursante de Operación Triunfo que le están acusando de pedófilo y pederasta, es que son cosas tan bestias… que hay gente que se lo cree todo…

Y la figura del alcalde, polémico por posible corrupción y con escándalos sentimentales, ¿es una especie de parodia de los políticos?

Tuve un rifi rafe con el alcalde de mi pueblo, una tontería que en parte fue culpa mía porque interpreté una cosa que habían puesto como algo que no era al final y pedí disculpas. Ese día nació el alcalde del pueblo. Le puse su apellido, Ávila y luego lo cambié a Soria. Pero el alcalde de Carmona no tiene que verse reflejado porque no es así realmente. Es un personaje más en la historia. Se llama Pedro porque Pedro I El Cruel fue para nosotros un tipo muy importante y así se llama el parador y Soria, por no poner Ávila, el apellido del alcalde de mi pueblo.

Amor y sexo

No eludes temas delicados y no hablo de los asesinatos en sí sino de otros que tienen que ver más con la sexualidad en varias vertientes, ¿tuviste muchas dudas?

Lo pensé luego cuando terminé el libro por si alguien no entendía que es una novela. Yo trato un tema delicado y duro pero que está pasando.

Hay un personaje, Vanessa, que asegura estar enamorada a la vez de un chico y de una chica. ¿Crees que eso es posible?

Yo creo que es posible porque conozco a gente que le está pasando dentro del mundo youtuber, booktuber, hay muchísima gente que tiene pareja chica y está con un chico y una chica… no sé si es posible enamorarse de dos personas a la vez porque a mí no me ha pasado pero conozco a gente que sí le ha pasado.

La bisexualidad creo que hay que tratarla con naturalidad.

Hobbies proyectados en la protagonista

¿Eres jugador de ajedrez?

Sí, lo echo de menos porque ahora no juego mucho pero he llegado a jugar 10 horas seguidas, partidas exprés en internet. Con 6 años empecé a ir a torneos y era una especie de niño prodigio. No aprendí a montar en bicicleta porque estaba jugando al ajedrez.

No había pensado en un campeón de ajedrez como un ídolo teen pero es verdad que Magnus Carlsen parece un actor o artista de Hollywood.

No es un jugador cualquiera. Es un tío que ha jugado partidas en bermudas, que tiene a la prensa detrás, que se le relaciona con no se quién… es super natural. He disfrutado mucho con esta parte y me parecía guay que Julia tuviera un poster suyo en la habitación.

Magnus Carlsen, un ídolo teen. / GettyImages

Oye, ¿y haces el cubo de Rubik en menos de un minuto?

No, esa es mi novia. Tiene cubos de Rubik de todos los tipos. Yo me quedo alucinado porque yo no tengo ni idea ni lo pienso intentar. Es estudio. Hay una maneara de hacerlo, algoritmo que vas haciendo y tu cabeza calculando. Ella vio un tutorial de youtube, lo siguió y lo memorizó y Ester lo hace entre 50 segundos y un minuto.

Otro de tus hobbies que has proyectado en Julia es de la pasión por las historias de misterio tipo Agatha Christie.

Todo ese tipo de libros son los que yo leía de pequeño aparte de los de sigue tu propia aventura. Antes de nacer ya tenía una estantería de libros y con 11 años, los de Agatha Christie, me los leía en una noche.

Este mes he probado lo del escape room. Aquí gana la chica lista pero dicen los expertos que la inteligencia es un inconveniente para encontrar la salida, ¿a ti qué tal te ha ido?

A mí se me da fatal, he ido dos veces con mi novia. Pero no lo veo así porque eso daría a entender que mi novia sería torpe y no es así. Yo me siento como un elefante en una cacharrería en el escape room. Me pongo nervioso y Ester lo hace todo. Se me da fatal. La parte del escape room de la novela lo ha hecho ella. Me interesaba dejar claro lo inteligente que es Julia.

Música, K-Pop y Operación Triunfo

Vamos a hablar de música, que hay varios guiños en el libro. Para empezar, Ed Sheeran, el gran ídolo de la chica asesinada. ¿Por qué él?

Porque es un cantante que está muy de moda entre la gente joven y lo que he leído de él, es un tío que cae bien, transmite ciertos valores y no está corrompido. Creo que lo está haciendo muy bien, tiene una carrera muy sólida. Yo no soy muy aficionado pero pregunto y a él le eligieron.

Mencionas en un par de ocasiones a Dani Martín, ¿suele estar en tus playlist?

Estuve hace poco en un concierto de Dani Martín con mi novia y como le gusta a Ester, lo puse. Me di cuenta después que lo había mencionado dos veces. A ver si algún día le conozco.

Me gustaba más El canto del loco que Dani Martín en sí, se ha puesto más íntimo. El concierto al que fui, el 95% eran chicas.

Con El canto del loco sucedía lo mismo…

Pero había más chicos. Mi primo es super fan de El canto del loco y en la boda de mi prima era él el que pinchaba y era El canto del loco todo el rato.

Tenemos en la historia a una fan de J-Pop, pero, ¿no era el K-Pop el que se lleva ahora?

Yo era oyente de J-Pop. Ahora no me acuerdo de los nombres de los cantantes pero hubo un tiempo en el que me dio por el pop japonés. Te hablo de hace un montón de años. Pero me he dado cuenta de que el K-Pop es lo que se lleva ahora. Hay grupos en España que tienen una bestialidad de seguidores.

Banda sonora de Una mente maravillosa, ¿qué te enseñó esa película?

La película nada. Cuando salió hice una crítica para un concurso de una revista y lo gané y le puse dos estrellas de cine. Me parece que Rusell Crowe en esa película parece una momia, igual que en Gladiator, no entiendo que le pudieran dar un Oscar. Yo le cogí manía en esa época.

Pero la música, cada vez que me tengo que plantear cualquier escena de pensar, me viene a la cabeza.

Y cómo no, Operación Triunfo, ¿cómo has vivido esta edición?

Cuando estuve en la Academia, estaba tan nervioso, y eso que son chavales más jóvenes, pero es algo que ves en tu casa… yo lo veo con Ester y los días de la gala teníamos reservado el sofá y pedíamos una pizza… y yo lo sigo desde la primera edición. Esta edición la empecé a ver con Ester y ella se emocionó muchísimo desde la primera gala. Yo también lo veía y cuando estaba en Latinoamérica me lo ponía. Ahora es verdad que nos hemos pasado un poco y está hasta en la sopa.

¿Votaste Tu canción o Lo malo?

Yo no voto nunca. Me gusta mucho Aitana que es lectora mía. En la Academia le regalamos los libros de Algo tan sencillo y dentro de la Academia los forró y estuvo leyéndolos, eso hizo que esos libros se pusieran entre los más vendidos en España en esa semana que salió Aitana leyéndolos.

Me cae muy bien. Cuando entré ella fue la más simpática, la que me conocía. Lo malo no es el tipo de música que yo escucho y Tu canción me gusta y ellos me caen muy bien pero quizás si te vas de fiesta, Lo malo pero para Eurovisión creo que es mejor esta canción.

Si volvemos al misterio, mencionas la trilogía del Baztán de Dolores Redondo, ¿qué novela de misterio, aparte de esta, te ha llamado la atención últimamente?

He leído mucho misterio estos años. He leído a Javier Castillo, que es amigo, todavía está viviendo este principio de la fama, es un tío estupendo y está arrasando con sus dos novelas. He leído el libro de No soy un monstruo de Carme Chaparro… y varios autores extranjeros. Mi padre es el que me recomienda.

Ahora estoy con Stephen King y tengo empezado Toda la verdad, es la primera novela de una mujer que ya se ha vendido en 30 idiomas y se han vendido los derechos al cine con Charlize Theron.

¿Seguiremos teniendo más Julia?

La historia queda cerrada pero… puede haber algo más, de hecho, ya estoy en ello. Va a depender mucho de los lectores.