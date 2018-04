¿Qué va a anunciar ahora Rihanna?

"Didn't they tell you?". Esta es la misteriosa frase que Rihanna ha publicado en su perfil oficial de Instagram y que trae por la calle de la amargura a muchos de sus fans y a muchos medios de comunicación.

Porque nadie es capaz de descifrar a qué se refiere con ese "¿No te lo han dicho?". ¿Será un anuncio sobre su colección de calzado? ¿Será de ropa? ¿Maquillaje? ¿Y si fuera algo sobre música?

Viendo el escote que aparece en una de las pantallas de televisión todo apunta a que Riri podría tener en marcha una nueva línea de lencería.

didn’t they tell u? Una publicación compartida de badgalriri (@badgalriri) el 17 Abr, 2018 a las 10:00 PDT

Pero no se puede descartar que la solista de Barbados se haya puesto realmente explosiva para un nuevo vídeo.

Miles (por no decir) millones de personas esperan la resolución del misterior lo antes posible aunque ya hay algunos fans que avisan que no se tomarán demasiado bien si este anuncio no tiene que ver con la música...

Rihanna tiene que tener cierto cuidado con el anuncio final a riesgo de volver a convertirse en un meme como le sucedió hace unos días con uno de sus productos de maquillaje.

¡Qué larga se está haciendo la espera para el noveno trabajo de Rihanna!