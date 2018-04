‘Sin Pijama’, ¿la nueva ‘Mayores’ de Becky G?

Para todos aquellos que se escandalizaron escuchando Mayores, lo sentimos: Becky G no va a cambiar. Es más, la artista californiana de origen mexicano lejos de rectificar y ser políticamente correcta, acaba de lanzar Sin Pijama.

Junto a otra de las reinas del reguetón, Natti Natasha –cabe recordar que son las únicas artistas latinas junto a Shakira y Jennifer Lopez que superan las mil millones de reproducciones en Youtube- vuelve a lanzar un tema lleno de sensualidad.

Porque a estas alturas no hay que llevarse las manos a la cabeza si dos mujeres hablan de sexo. ¡Los hombres llevan haciéndolo años en este género!

Y es que el reguetón, por fortuna, también ha evolucionado: ellas también pueden hablar de sus deseos y de las ganas que tienen de acostarse con alguien.

Si en verano, muchos se llevaban las manos a la cabeza por escuchar “a mí me gustan más grandes, que no me quepa en la boca, los besos que quiera darme y que me vuelva loca”, en su nueva apuesta encontramos frases igual de sugerentes:

“Que no se te apague la excitación, tú sabes que yo no te dejo plantao. Calmao que yo voy en camino, amor. Calmao que yo quiero contigo.”

También encontramos frases como “siempre he sido una dama, pero soy una perra en la cama”. No tenemos que olvidar que, al fin y al cabo, el reguetón es otro género urbano donde las expresiones de la calle son las que mandan. Eso sí, tenemos que recordar que esta canción ha sido escrita por un hombre: Daddy Yankee. ¿Hubiese sido igual si hubiese sido escrita por una mujer?

También hay referencia a la marihuana: “Si tú me llamas, nos vamo’ pa’ tu casa, fumamo’ marihuana. Sin pijama, sin pijama”.

El único problema que podríamos ver está en el videoclip. Al final todo el vídeo es una fantasía de un hombre: Prince Royce. De hecho, en el último fotograma aparecen Becky G y Natti Natasha –que estaban aburridas en casa- gritando de alegría porque él les ha enviado un mensaje al móvil. Lo que nos plantea: ¿la única forma que tiene una mujer de vivir su sexualidad es dentro de la fantasía de un hombre?

Definitivamente nos hubiese gustado más el vídeo si se hubiesen ahorrado lo de Prince Royce. Y es que, por suerte, las mujeres cada vez reinan más en el reguetón.