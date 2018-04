Rihanna, de dos en dos

Hace unos días nos enteramos que entre los muchos futuros proyectos de Kanye West estaba un doble álbum en el que estaría trabajando simultáneamente. Y claro, ha sido verlo Rihanna y darle una envidia tal que según una fuente cercana a su entorno la de Barbados estaría haciendo lo mismo.

Según publica el diario británico Metro, esta persona no identificada les habría asegurado que Riri no quiere volver a oir hablar de bajas ventas como sucedió con Anti, un trabajo que le costó sacar adelante pero del que asegura sentirse muy satisfecha en cuanto a sonido.

Sería por ello, y siempre según las mismas fuentes, que Rihanna estaría elaborando un álbum más accesible al gran público (vamos a llamarlo más comercial) y otro con algunas canciones algo más experimentales que le permitirían mostrar su lado más creativo.

Answer, la última canción inédita que hemos oído

De momento R9 no ha 'asomado la patita' en los perfiles sociales de la artista por lo que no la hemos podido ver en ningún estudio de grabación ni escuchar absolutamente nada.

Y eso es algo, la impaciencia, que está matando a miles de seguidores de Rihanna en todo el mundo que ven cómo siguen creciendo las líneas de negocio de la cantante, la última una línea de lencería, pero ni rastro de nueva música.

Algunos rumores señalaban que hace unos meses se habrían registrado en la asociación de derechos para compositores las canciones Phatty y Only one who knows bajo el nombre de Rihanna pero eso no es garantía de que vayan a formar parte de un nuevo doble disco.

Así que sólo nos queda armarnos de paciencia y desear que Rihanna ponga punto final a este sufrimiento después de unos años de sequía en lo que a su música se refiere.