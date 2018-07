Camila Cabello será una de las protas del próximo disco de Alejandro Sanz

Alejandro Sanz lleva unos meses compartiendo en redes sociales las sensaciones de la preparación de lo que será su próximo disco. Vamos conociendo pequeñas pinceladas de lo que está por venir y el bombazo ha llegado con la publicación de una foto que deja claro que una de las invitadas de ese nuevo trabajo será una de las chicas de moda: Camila Cabello.

#Surprise, era uno de los hashtag que ha utilizado el cantante y…vaya si ha sido una sorpresa. Les hemos visto entregados a la composición. Él con la guitarra y ambos con el diccionario a mano. La duda que nos queda es si ella cantará en español o en inglés.

Camila no ha podido más que comentar que está “so excited” con esta colaboración. También publicaba la misma foto con un comentario que deja clara la admiración que siente hacia el músico: “Todavía no puedo creerme que tenga el privilegio de trabajar contigo, me siento como en un sueño”.

Con un mensaje tan lleno de sentimiento, Alejandro no podía por menos que corresponder con un comentario a la foto: “El privilegio es todo mío eres una artista superlativa y un ser humano adorable. Gracias por participar en este disco que es tuyo. Mi admiración, mi cariño y mi respeto eternos”.

La química entre ambos es evidente y eso sólo nos augura buenos resultados. Estamos convencidos de que se van a marcar un temazo que será uno de los grandes alicientes de ese nuevo trabajo que esperamos con tantas ganas.

“Mira si quiero tus besos… que cuando tengo que hablarte mis labios pierden el tiempo”. Esta es una de las frases que ha compartido el madrileño en su Instagram. ¿Será el verso de una de sus nuevas canciones? “Hey, soy yo… ¿me abres la puerta o entro por la ventana de tu alma”, esta es otra de esas frases que confirman que Alejandro mantiene su inspiración creativa.