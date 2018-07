Ariana Grande, Nick Jonas, Lady Gaga y más mandan su apoyo a Demi Lovato

Con apenas 25 años, Demi Lovato acumula un historial de adicción al alcohol y a las drogas por las que nadie debería nunca pasar. La cantante ha encontrado fuerza de voluntad en repetidas ocasiones para intentar rehabilitarse pero una vez más los demonios han podido con ella.

Hace unas semanas confesó que había recaído a través de una canción llamada Sober pero pocos esperaban que su recaída en el alcohol conllevara también su presunta vuelta a las drogas que le habrían provocado una sobredosis, aunque de momento la causa oficial de su ingreso hospitalario no ha sido confirmado ni por sus representantes ni por el hospital Cedars Sinai.

Según el entorno de la artista, Demi ya se encuentra despierta y estable dentro de la gravedad que supone haber sido encontrada inconsciente según lo publicado por TMZ, único medio que hasta ahora ha confirmado la sobredosis de heroína como causa de su ingreso.

Estrellas de todo el mundo y de diversos sectores del entretenimiento no han tardado en acudir a las redes sociales (y suponemos que a su contacto en el móvil) para mandar todo su apoyo y amor a Demi Lovato.

Poor beautiful spirit @ddlovato I hope she’s ok, and that she makes a full recovery soon.

Love u @ddlovato ❤️thinking of you + your family + fans + friends 🙏praying for you and thinking of you 🙏

I’m praying for you with everything in me @ddlovato . You are so loved.

We love you Demi @ddlovato . All our thoughts and prayers are with you.

Like all of you I am reeling at the news about Demi. All of us love her and need to pray for her to get well. She is a fighter. #prayfordemi

We should all wrap our arms of love around Demi Lovato. I am so happy you’re alive. Thank God. If I know my monsters as well as I believe I do, we all wish you self-compassion and inner peace. And may you receive the love so many have for you. #ImConfidentInDemi Demi, I love you.

"Todos deberíamos rodear con nuestros brazos llenos de amor a Demi Lovato. Estoy tan feliz de que estes viva. Gracias a dios. Si conozco a mis monsters tan bien como creo, todos te mandamos nuestra compasión y nuestra paz interior. Y deberías recibir el amor que muchos tenemos por ti. Confío en Demi. Te quiero" escribía Lady Gaga.

"Te quiero" proclamaba también Ariana Grande y Meghan Trainor. "Aguanta Demi. Te mandamos buena energía y amor" escribía Adam Lambert

"Mi amiga Demi Lovato es una de las personas más amables y talentosas que jamás he conocido. Rezo por ella ahora mismo porque la adicción es una terrible enfermedad. No hay nadie más honesta ni brava que esta mujer" aseguraba Brad Paisley.

La presentadora Ellen DeGeneres tuiteaba: "Te quiero mucho Demi. Me rompe el coración que esté pasando por esto. Es una luz en este mundo y le mando todo mi amor a ella y a su familia".

"Le envío mis deseos de recuperación a Demi. Este es un momento personal muy delicado. Todo lo que podemos hacer es mandar nuestros mejores deseos y amor. La adicción no es simple ni fácil. Eres muy querida Demi. Lo superarás como hiciste antes. La adicción no es una de esas cosas en la que te puedes poner en la piel de alguien" escribía Kehlani.

"Pobre y bello espíritu Demi. Espero que esté bien y que se recupere lo antes posible" tuiteó Lily Allen. Mientras Kesha aseguraba mandar "amor a ti, a tu familia, a tus fans y a tus amigos. Estoy rezando y pensando en ti"

Bebe Rexha, Clean Bandit, Mario Lopez, Missy Elliott, Noah Cyrus, Bruno Mars, Camila Cabello, Ashley Tisdale, Bella Thorne, Shawn Mendes, Nick Jonas... Practicamente ninguna estrella del universo pop ha dejado de mandar su apoyo a Demi.

Thinking of you @ddlovato. Sending you so much love. — Ashley Tisdale (@ashleytisdale) 24 de julio de 2018

love u forever mama!!! stay strong girl. youve got this @ddlovato — Noah Cyrus (@noahcyrus) 24 de julio de 2018

Sending Prayers for Demi Lovato you just never know what people are going through so please have compassion & no jokes🙅🏾 but let’s be encouraging so she will get the help she needs❤️🙏🏾 https://t.co/1BMTn8k88i — Missy Elliott (@MissyElliott) 24 de julio de 2018

Praying for my girl @DDLovato. May God give her strength to truly recover... — Mario Lopez (@MarioLopezExtra) 24 de julio de 2018

sending huge recovery love to Demi. this is a very personal moment and respected delicately. all we can do is send our best wishes and love. addiction isn’t simple nor easy. you’re very loved, @ddlovato you’ll beat this as you did before. 🙏🏽 — Kehlani (@Kehlani) 24 de julio de 2018

Hang in there @ddlovato - sending good energy and love. — ADAM LAMBERT (@adamlambert) 24 de julio de 2018

I love @DDLovato so much. It breaks my heart that she is going through this. She is a light in this world, and I am sending my love to her and her family. — Ellen DeGeneres (@TheEllenShow) 24 de julio de 2018