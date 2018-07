Aitana: “En mi disco habrá baladas y una canción muy del pop de los 90”

Acaba de publicar su nuevo tema Teléfono y Aitana ya ha generado críticas de todo tipo. Y para aprovechar este lanzamiento tan esperado, la joven ha visitado los estudios de Los40 para charlar un rato con nosotros.

En esta larga y tendida charla (no tan larga ni tendida pero sí entretenida), la extriunfita nos ha confesado algunos detalles sobre sus próximos proyectos, entre los que se encuentra su libro, que saldrá en octubre, y el álbum debut del que aún desconocemos su fecha de lanzamiento.

Tras compartir escenario con Fonsi y Bisbal, le gustaría hacerlo con Pablo López y Alborán.

Teléfono ha traído consigo un sinfín de opiniones divididas. Por un lado, se encuentran las que dan la enhorabuena a nuestra protagonista y, por otro lado, las que defienden que este tema no hace justicia a su talento vocal. Es por ello por lo que Aitana también ha querido responder a aquellos que se inclinan por este último argumento. "Sin quererlo, me he sentido presionada".

Y eso no es todo. También nos ha hablado sobre su candidatura a representar a España en Eurovisión con Lo Malo,su paso por la Academia y ha dado algunos consejos a los próximos triunfitos que pasarán por el plató de OT. “No quiero ir sin estar preparada a algo tan grande como es Eurovisión", confiesa.

Inocente pero contundente con sus palabras, Aitana se sincera en Los40 pocas horas después de haber escuchado su nuevo y sorprendente hit. ¡Dale al play!